Confira o resumo das novelas desta terça-feira (30)

MALHAÇÃO - Keyla se recusa a contar para Roney e Tato sobre a perseguição que sofreu. Noboru exige que Tina se mantenha afastada de Anderson. Lica se incomoda ao ver Felipe com Clara. Dóris elogia Ellen por seu trabalho na biblioteca. Ellen desdenha a ajuda de Jota para gravar uma música em um computador antigo. Marta aceita posar para a campanha de Luís. Tato e Keyla fazem as pazes. K2 manda uma foto para Tato e Keyla fica furiosa.

NOVO MUNDO - Jacinto reconhece Joaquim, que é perseguido pela mata. Domitila teme que Thomas a afaste de Dom Pedro. Ferdinando fica revoltado com Ubirajara. Diara tem uma ideia para provar o envolvimento de Thomas com Sebastião. Leopoldina implora que Dom Pedro não a deixe só. Licurgo sente ciúmes ao ver Germana dançar com Bonifácio. Libério e Peter contam a Bonifácio por que suspeitam do envolvimento de Thomas e Sebastião no atentado contra Dom Pedro. Ubirajara expulsa Piatã, Olinto e Ferdinando da aldeia. Domitila afirma a Francisco que fará o que for necessário para ficar com Dom Pedro. Joaquim ouve a conversa de Thomas e Sebastião e descobre quem foi o mandante do atentado contra Dom Pedro.

ROCK STORY - Júlia diz a Zuleica que se encontrará com um diretor de cinema interessado em sua história. Gui conta a Júlia que será indiciado porque a polícia acredita que ele é o responsável pela superlotação do show. Jaílson acusa Gui e diz que deixará a banda. Nelson entrega o samba para Pereirão e avisa que Edith não pode saber. Marciano divulga na mídia que Jaílson saiu da banda e Nicolau está com câncer. Arthur decide retirar a participação da 4.4 no show da banda Vittoriaand The Hyde Park e convida Léo para a abertura. Joana e JF se beijam. Chiara concorda em morar fora do país com Diana, se Gui consentir. Eva pede Gordo em casamento. Zac avisa a Júlia que Du piorou. Alex recebe um aviso de Salvatore. Salvatore entra na casa de Marisa com Ivan, dizendo que é amigo de Alex.

A FORÇA DO QUERER - Ruy assina a intimação sem ler e sai para encontrar Ritinha. Joyce e Ruy se preocupam com Ritinha. Uma bala atinge o táxi onde Ritinha está. Zeca e Ruy tentam se proteger no meio do tiroteio. O fio de proteção de Zeca e de Ruy caem do local onde estão e os dois se assustam. Jeiza faz o parto de Ritinha e a leva para a casa de Edinalva. Eugênio vai com Joyce e Ivana conhecer a criança. Ruy se emociona ao ver o neném. Jeiza conta a Zeca que fez o parto de Ritinha e que foi chamada para ser madrinha da criança. Marilda comenta com Ritinha que Ruyzinho possui a mesma marca de Zeca. Eurico encontra dinheiro na bolsa de Silvana. Ruy presta depoimento na delegacia. Abel teme que Zeca se reaproxime de Ritinha. Cibele provoca Ruy.

OS DIAS ERAM ASSIM - Renato apresenta Gustavo para Valentim e se revolta ao saber que o irmão foi ao enterro de Arnaldo. Rimena faz um curativo em Gustavo. Kiki pede que Alice fique com ela. Monique sofre ao voltar para casa. Amaral pede que Cora influencie Vitor a ajudá-lo financeiramente. Alice diz a Vitor que não que voltar para Miami. Caíque encontra Nanda em uma boate. Cora tenta convencer Kiki a parar de insistir para que Alice fique no Brasil. Renato sai para passear com Valentim. Alice interrompe uma discussão entre Kiki e Nanda. Josias reclama do desprezo de Natália. Renato brinca com Valentim em uma praça. Gustavo vê a foto de Cátia no jornal e reage saudoso. Alice vê Renato na praça e pede para Vitor parar o carro. Gustavo chama a atenção de Vera e Maria, e uma bomba explode na frente da livraria.