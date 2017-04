Confira o resumo das novelas desta terça-feira (25)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Ricardo afirma a Tânia que Caio tentou envenená-lo, mas acaba passando mal e é socorrido pelos médicos. Rômulo sente falta de Sula e percebe Nanda na plateia. Lucas anuncia que terminou o namoro com Luiza e beija Martinha. Sula se incomoda ao ver Nanda torcendo por Rômulo. Bárbara não acredita que Caio tenha atentado contra Ricardo. Rômulo vence Vanderson, que deixa o ringue escoltado por policiais. Tânia perde o controle e acusa Caio de assassino. Nanda se declara para Rômulo e Sula surpreende os dois. Caio ameaça Tânia.

NOVO MUNDO - Pedro tem um ataque de fúria e Chalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Diara explica a Wolfgang por que se vendeu a Sebastião. Dom Pedro afirma a Chalaça que abrirá mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Leopoldina avisa a Patrício para preparar uma lista de demissões do palácio. Dalva e Lurdes se desesperam com a notícia. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção repreende Cecília. Elvira reza para se reaproximar de Joaquim e Quinzinho. Felício ataca Domitila. Os índios ocupam as ruas da cidade.

ROCK STORY - Néia implora a Zac para não contar a Gui que ela roubou o CD do roqueiro. Yasmin tenta convencer Zac a não entregar a mãe. Néia conta a Ramon sobre o roubo do CD de Gui. Edith conversa com Nelson sobre Diana. Gordo avisa a Miro e Nina que Diana o convenceu a aceitar a dupla de volta na gravadora. Ramon e Néia deixam o HD com as músicas de Gui em frente à gravadora, sem serem vistos. Ramon conta a Néia o motivo pelo qual está nas mãos de Lázaro. Marisa pergunta a Romildo e William sobre o caderno que Alex deixou em sua casa. Gordo decide lançar o CD de Gui. Zac conta para Gui que foi Néia quem roubou seu CD. Néia fica em pânico quando Gui aparece em sua casa.

A FORÇA DO QUERER - Dantas dá um ultimato em Ruy. Caio finge um mal-estar para não assistir à queima de fogos para Bibi e é rude com Leila. Silvana quase bate no ônibus que Zeca dirige e os dois discutem. Aurora pede desculpas a Caio pelas grosserias da filha. Ivana não consegue ficar de biquíni na praia. Joyce ajuda Ruy com a prova do terno para o casamento. Amaro se preocupa ao saber que Cibele foi para sua casa de praia. Silvana pede para Nonato não contar para Eurico o que aconteceu com ela. Simone marca uma sessão de terapia para Ivana. Cibele encontra Ritinha.

OS DIAS ERAM ASSIM - Renato leva Alice para sua casa. Arnaldo pede para Amaral levá-lo à casa de Renato. Renato e Alice se amam. Vera não gosta de ver a namorada do filho em sua casa. Vitor pensa em como afastar o rival de Alice. Renato conta o plano de fuga de Gustavo na frente de Alice e Vera se incomoda. Amaral diz a Arnaldo que prenderá Renato e sua família. Alice dá o endereço de Cátia para Renato e volta para casa. Cátia leva Renato para ver Gustavo. Vitor tem uma ideia contra o rival e comenta com Arnaldo. Vera se preocupa com a viagem de Gustavo. Alice garante a Vitor que irá namorar Renato e o vilão tem um ataque de fúria. Maria liga para Alice à procura de Renato e Arnaldo ouve a conversa dos dois. Vitor segue Renato e descobre o esconderijo de Gustavo.