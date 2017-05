Confira o resumo das novelas desta terça-feira (16)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla pensa em cancelar a festa de Tonico. Marta acusa Lica de traição e Leide sai em sua defesa. Marta se desculpa com Lica. Keyla, Lica, Benê, Ellen e Tina fazem um mutirão com os amigos na lanchonete. MB sente ciúmes de Felipe com Lica. Ellen tenta disfarçar a surpresa quando Jota revela o apelido virtual dela. Benê pede para Guto ensiná-la a tocar piano. Fio confessa a Anderson que gosta de Ellen. Roney se irrita quando vê a lanchonete sendo reformada, mas Keyla e Lica o tranquilizam. Keyla e Tato ficam tensos quando K2 questiona a paternidade de Tonico.

NOVO MUNDO - Dom Pedro enfrenta Avilez. Leopoldina e Anna ficam aflitas na fazenda. Joaquim se une a Peter, Libério, Diara e Wolfgang e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro. Avilez desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas. Cecília vibra com a notícia da vitória de Dom Pedro, enquanto Sebastião se esconde. Thomas passa a noite com Domitila. Piatã convence Jacira a seguir a tradição até o casamento. Leopoldina se preocupa com a saúde de João Carlos. Anna sente um leve desconforto por causa da gravidez. Dom Pedro manda Joaquim à fazenda Santa Cruz. Jacira encontra Ferdinando. Cecília escreve mais um artigo como Rosa Branca e Idalina se preocupa. As tropas de São Paulo e de Minas Gerais chegam ao Rio de Janeiro. Francisco pede a Chalaça que consiga o encontro de Domitila com Dom Pedro. Leopoldina se preocupa com Anna. Joaquim auxilia o parto de Anna.

ROCK STORY - Gui diz a Júlia que Zac foi irresponsável ao ir para Petrópolis com Mariane. Zac promete não prejudicar mais a banda. Edith expulsa Nelson da sessão de fotos para a campanha de lingerie. Léo ajuda Stefany na venda das quentinhas. Ricardo diz a Júlia e Gui que desconfia de que Samira esteja fugindo e, por isso, sugere que eles viajem a Nova Iorque para encontrá-la. Mariane e Gui discutem. Lázaro não consegue agradar Chiara. Romildo se oferece para consertar o fogão de Néia. Gilda expulsa Marisa da churrascaria. Nicolau vibra ao saber que Luana está grávida. Zac fica indignado com Gui ao ver o vídeo da discussão entre o pai e Mariane. Lázaro diz a Diana que fará com que Gui agrida Mariane para acabar com a carreira do músico.

A FORÇA DO QUERER - Joyce se desespera com o vídeo. Ruy não gosta quando Ritinha fala de Zeca. Mira é contratada por Caio e revela que sabe um grande segredo de Irene. Silvana pede dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao ver que Shirley o abandonou e levou quase todos os seus aparelhos eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas de um encontro à noite e fica nervoso quando Bibi avisa que eles irão para a Estudantina. Zeca afirma a Abel que falará com a advogada sobre seu divórcio. Jeiza consegue um apartamento para Edinalva e a expulsa de sua casa. Eugênio atende um telefonema de Irene, na frente de Joyce, e tenta disfarçar. Zeca decide fazer uma surpresa para Jeiza. Rubinho deixa a Estudantina e Yuri o vê saindo de casa em um carro estranho.

OS DIAS ERAM ASSIM - Alice discute com Arnaldo e decide sair de casa. Rimena chora ao ver Renato dormir com o recorte do jornal com a foto de Alice. Vitor implora que Alice volte para ele. Renato acorda e procura Rimena. Laura aconselha a filha a não se iludir com Renato. Hernando sugere inscrever Renato em um projeto de medicina humanitária. Vitor decide morar fora do Brasil com Alice. Cora quita sua dívida com Marcos. Renato e Rimena decidem tentar ficar juntos. Vitor avisa a Alice que eles irão morar fora do Brasil depois que o bebê nascer. Vera repreende Maria por querer falar de Renato. Passam-se alguns meses. Monique percebe que Alice se casou grávida e comenta com Toni. Renato e Rimena começam a namorar. Cátia reconhece um dos agentes no meio dos estudantes e avisa a Maria. Maria estranha quando Vera recebe uma carta do Chile. O filho de Alice nasce. Renato se casa com Rimena. Vera lê a carta de Renato para Gustavo, sem perceber a presença de Maria.