Confira o resumo das novelas desta terça-feira (13)

MALHAÇÃO – Ricardo responsabiliza Bárbara pelos problemas na academia. Gabriel e Giovane ficam em segundo lugar no campeonato de vôlei. Juliana, Lucas e outros alunos enfrentam Corrêa e pedem a volta de Secretário. Rômulo convida Nanda para sair. O cabrito Secretário volta para a escola. Jéssica aceita ir ao cinema com Nanda e Rômulo, e Belloto decide acompanhá-los. Bárbara convence Gabriel a assumir noivado com ela. Tânia questiona os sentimentos de Joana por Gabriel.

SOL NASCENTE – Chica pede que Mario traga Alice a seu encontro. Gaetano vê Vittorio e Lenita conversando e fica entusiasmado. Tanaka aprova o comportamento de Cesar. Lenita critica o jeito de Ralf. Mario se preocupa ao ver Alice com Cesar. Tanaka aconselha a filha a se casar com Cesar. Hirô implica com Yumi ao ouvi-la falar de Tiago. Alice descobre que a crise na Arraial Pescados é grave. Kika percebe o entrosamento entre Lenita e Vittorio. Alice dispensa a saída com Mario para passear com Cesar. Alice comenta com Cesar sobre a crise na empresa. Mario leva Alice para ver Chica e se surpreende ao perceber que elas já se conhecem.

HAJA CORAÇÃO – Bruna avisa a Camila que lutará por Giovanni. Dinalda deduz que Aparício está enganando Rebeca. Adônis despreza Carmela. Jéssica e suas amigas tentam humilhar Shirlei. Tancinha comenta com Shirlei que fica sensibilizada quando se encontra com Apolo. Fedora orienta Leozinho sobre como convencer Safira a assinar o documento de transferência de suas ações do Grand Bazzar. Tamara seduz Apolo.





VELHO CHICO – Queiroz e Raimundo contam para Carlos que Beatriz se candidatará à prefeitura com o apoio de Bento. Encarnação exige que Afrânio coloque a parte que lhe cabe na herança da família em seu nome. Afrânio declara guerra contra a família Dos Anjos. Martim fotografa a empresa que aparece no dossiê entregue a Bento. Miguel e Olívia orientam os funcionários da fazenda na plantação. Cícero leva Padre Benício até a fazenda. Encarnação decide se confessar para Padre Benício.

JUSTIÇA – Fátima encontra uma lata de alumínio em seu terreno e confronta Douglas. Douglas pede Irene em casamento. Rose conversa com Mayara em um bar. Irene compra eletrodomésticos com o cartão de crédito de Douglas. Mayara conta para Kellen que Celso ficará com Rose. Kellen tenta seduzir Douglas. Firmino não gosta de ver o irmão Oswaldo ao lado de Fátima. Kellen agride Mayara e Fátima a enfrenta. Fátima se diverte em casa com Jesus, Mayara e Firmino.