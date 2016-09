Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (9)

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

MALHAÇÃO – Joana e Manuela conversam e trocam experiências. Rômulo implora para que Jorjão aceite treiná-lo. Corrêa exige que os alunos se livrem do cabrito, e Juliana sugere esconder o animal na sede do MOFO. Rômulo consegue um emprego no hostele agradece Nanda. Tita e Bárbara armam contra Tânia. Lucas sente ciúmes de Juliana com Giovane. Arthur e Dodô perdem o cabrito. Manuela e Bárbara discutem por causa de Joana.

SOL NASCENTE – Tanaka e Yumi contam as novidades para Alice. Mario volta para casa e toda a família De Angeli se emociona. Bernardo chega a Arraial. Damasceno pensa em espalhar cartazes com a foto de Geppina pela cidade. Yumi e Bernardo trocam olhares e Mieko percebe. Dois anos se passam. Alice e Cesar voltam do Japão e Mario vê os dois se beijando no aeroporto. Cesar sente ciúmes de Mario e decide ir para Arraial com Alice. Mario afirma a Gaetano que lutará para ficar com Alice.

HAJA CORAÇÃO – Fedora e Tancinha discutem. Camila convence Giovanni a manter segredo sobre o relacionamento deles até que ela consiga provar sua inocência. Lucrécia alerta Aparício que Fedora está tentando convencer Safira a apoiá-la. Dinamite cobra dinheiro de Leozinho, ameaçando a vida de Fedora. Nicolas diz a Carol que eles terão que pedir dinheiro para Apolo. Apolo participa de um ensaio fotográfico sensual com Tamara, para divulgar a corrida. Carmela convida Bruna para um jantar na casa de Francesca. Murilo flagra Carol imitando a voz de Afonso ao telefone. Bruna conta a Francesca que Giovanni está apaixonado por Camila. Tamara provoca Apolo e os dois acabam se beijando.





VELHO CHICO – Martim discute com Bento e Beatriz o defende. Bento conta para Beatriz como conseguiu pistas sobre o esquema da Prefeitura. Afrânio sofre com o afastamento de Martim. Martim pede que Beatriz conte a verdade para ele. Ceci tem um pressentimento. Zé Pirangueiro encontra Martim dormindo em uma canoa. Luzia e Piedade sentem falta de Beatriz. Iolanda percebe os olhares de Martim para Beatriz.

JUSTIÇA – Vânia aparece na sauna atrás do marido. Téo e Vânia assinam documentos de Antenor. Maurício ouve a gravação de Beatriz e chora. Antenor dá uma joia para Mayara. Kellen fala de Rose para Mayara. Antenor toma os cartões de crédito de Téo. Maurício garante que destruirá a vida de Antenor. Celso segue Vânia. Mayara aparece no quiosque e finge ser uma cliente para falar com Rose. Téo rouba dinheiro do pai para pagar a arma que adquiriu com Celso. Mayara leva o colar que ganhou de Antenor para Fátima. Téo procura Douglas. Celso compra o colar de Jesus e presenteia Rose. Kellen encontra uma foto de Rose no celular de Celso e percebe que ela está usando o colar que Mayara ganhou de Antenor.