Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (9)

MALHAÇÃO - Anderson discute com Mitsuko, que chama os seguranças do colégio. Marta e Malu discutem na sala de Bóris. Ellen se surpreende com a briga entre Lica e Clara. Bóris convoca Luís para a reunião e Malu não gosta. Ellen se preocupa ao ver Anderson ser levado pelos seguranças do colégio. Josefina decide cozinhar para Roney. Edgar defende Mitsuko e Bóris teme por Ellen. Anderson discute com Ellen por causa de Tina. Benê, Lica e Keyla vão ao encontro de Tina. Tato diz a Keyla que ela não precisa emagrecer. Anderson sofre com a falta de Tina.

NOVO MUNDO - Anna mostra a Fred a lista dos marujos de seu pai. Amália inicia um incêndio em sua cela e foge do convento. Joaquim encontra Amália desmaiada na rua e a leva para Peter. Pedro e Bonifácio têm uma reunião com Thomas. Joaquim entrega uma carta que Domitila escreveu para Thomas a Dom Pedro. Germana e Licurgo fazem as pazes. Narcisa chega ao porto e é ajudada por Hugo. Francisco conta para Thomas sobre o plano de Joaquim. Libério descobre que Cecília é filha de Sebastião. Anna decide sair de casa ao saber da ausência do marido. Joaquim e Anna se amam.

PEGA PEGA - Bebeth diz a Flor que roubou para satisfazê-la. Maria Pia afirma a Luiza que ama Eric. Sandra Helena conta a Júlio que está grávida. O médico comunica a Luiza que a cirurgia de Pedrinho foi um sucesso. Antônia analisa as câmeras do hotel, mas não consegue identificar os ladrões. Luiza garante a Eric que não quer mais vê-lo. Antônia revela a Luiza que Pedrinho pensava em deixar o país levando o dinheiro. Júlio disfarça sua tensão ao acompanhar Antônia nas dependências do hotel. A médica avisa a Sandra Helena que ela não está grávida. Antônia interroga Waldemir. Márcio insiste com Teresa para participar de uma festa infantil sem que o pai saiba. Maria Pia diz a Eric que Luiza continua sem querer vê-lo. A administradora do hospital informa a Luiza que o plano de saúde de Pedrinho foi cancelado. Eric anuncia a Bebeth que demitirá todos os funcionários do hotel.

A FORÇA DO QUERER - Bibi vai à casa de Heleninha. Rubinho fica intimidado na cadeia. Cândida lamenta pelo fim do noivado de Jeiza. Yuri descobre que Heleninha usou suas fotos para denunciar Rubinho. Bibi vai com Eugênio à penitenciária. Abel tenta falar com Jeiza sobre Zeca. Eurico questiona Nonato sobre as atitudes de Biga. Ruy reclama do tio para Amaro. Bibi consegue falar com Rubinho. Silvana suspeita de que Heleninha tenha denunciado Rubinho. Ivana critica Joyce por querer impor suas vontades em relação ao filho de Ritinha. Marilda avisa a Zeca que Ritinha precisa falar com ele. Jeiza recusa o pedido para ser madrinha do filho de Ritinha. Cibele pensa em uma maneira de perturbar Ruy. Joyce pede para Ruy não desistir da empresa. Ritinha consegue falar com Zeca. Bibi afirma que se vingará de Jeiza. Silvana vai à casa de Heleninha. Bibi é intimidada por bandidos na porta de sua casa.

OS DIAS ERAM ASSIM - Vitor rasga a foto de Renato na frente dos convidados de Alice. Rimena fica tensa quando Renato tenta entender por que ela não consegue engravidar novamente. Vera não gosta quando Renato guarda a revista com a foto de Alice. Nanda critica a irmã por pensar em desculpar Vitor. Rudá e Esperança leem uma carta de Monique e Toni se sente mal. Amaral e Cora se encontram. Vitor ofende Alice. Cátia e Gustavo conversam sobre o comício sobre as eleições diretas. Toni se consulta com Renato. Alice e Vitor se desentendem. Maria revela a Vera que Rimena não quer engravidar. Vitor passa a noite com Ive. Toni vê a trupe de poesia de Maria e se interessa. Rimena encontra a revista de Alice na pasta de Renato. Vitor se surpreende quando chega em casa e não encontra a esposa. Alice chega com os filhos à casa de Kiki.