Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (5)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Os capítulos da última semana não serão divulgados.

NOVO MUNDO – Dom Pedro se enfurece com Avilez e Joaquim tenta contê-lo. Joaquim orienta Dom Pedro a lutar pelo Brasil. Piatã faz uma cerimônia de iniciação com os Tucarés. Joaquim, Peter e Libério combinam uma manifestação para apoiar Dom Pedro. Idalina sugere a Diara que a dificuldade de ter um filho pode ser de Wolfgang. Thomas tem um plano para acabar com a manifestação a favor de Dom Pedro. Leopoldina pede o apoio de Anna para seu marido. Elvira convence Germana e Licurgo a não apoiar Portugal. Dom Pedro se emociona com o apoio do povo. A mando de Thomas, um grupo liderado por Matias ataca o Paço e inicia uma confusão na manifestação. Anna vê Thomas indo para a sede do partido português. Joaquim salva Anna de ser atacada na rua.

ROCK STORY – Gui diz a Júlia que Diana levou Chiara com o objetivo de arruinar o casamento deles. Gordo consegue encontrar Chiara e avisa a Diana que levará a neta ao casamento de Gui. Gui e Júlia se casam. Gordo diz a Diana que não confia mais nela. Léo avisa ao pai que Néia e Yasmin não demonstraram interesse em vê-lo. Léo sugere que o pai disfarce seu visual para não ser reconhecido por Néia. Diana manda Vanessa trabalhar no feriado. Lázaro conta a Diana sobre seu plano de trazer Mariane para o Rio.

A FORÇA DO QUERER – Joyce exige que Ritinha não use sua cauda de sereia na piscina. Dantas afirma que Cibele continuará como assessora da presidência na empresa. Silvana decide alertar Joyce sobre Irene. Leila discute com Caio por causa de Bibi. Cláudio tenta ter intimidade com Ivana. Bibi chega de surpresa no restaurante onde Rubinho trabalha. Irene chantageia Silvana. Nonato compra assessórios femininos com o dinheiro que recebe de Eurico. Joyce leva Ritinha ao shopping. Nonato se veste como mulher. Jeiza é escalada para comandar uma grande operação policial. Cândida tem um mau pressentimento quando Jeiza leva seu celular de trabalho ao sair de casa. Zeca afirma que não liberará Ritinha para se casar. Jeiza discute com Edinalva. Chega o dia do casamento de Ritinha e Ruy. Joyce culpa Caio pelo fim do romance do filho com Cibele. Anita manda fotos do casamento para Cibele. Jeiza é assaltada e Zeca tenta ajudá-la.

OS DIAS ERAM ASSIM – Vera tenta impedir Alice de seguir o falso cortejo. Maria ouve uma conversa entre sua mãe e Toni e desconfia. Amaral corta os cabelos de Gustavo. Arnaldo e Vitor comemoram o sucesso do plano contra Renato. Vera vê Gustavo e tenta tranquilizar o filho. Alice perdoa Arnaldo. Marcos vai à casa de Cora cobrar o dinheiro que lhe deve. Vitor afirma a Alice que está protegendo Gustavo na prisão. Monique estranha a irritação de Toni ao falar sobre o enterro de Renato. Natália e Cátia se despedem de Padre Nuno. Arnaldo expulsa Josias de sua construtora. Kiki estranha quando Alice reclama de enjoo por causa da comida. Renato pede carona para chegar ao Chile. Amaral leva Padre Nuno para a cela de Gustavo. Renato conhece Rimena. Alice passa mal. Renato encontra doutor Hernando e descobre que Rimena é sua filha.