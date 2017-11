Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Caderno A, Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla para voltar às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico e o rapaz se magoa. Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e Deco e seu futuro com os dois. Tato e Deco discutem pela educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é a responsável pelo menino. As amigas parabenizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que seu pai voltou para casa.

TEMPO DE AMAR – Em São Vital, Gregório despista Maria Vitória e afirma não conhecer Inácio. Em Morros Verdes, Macário visita José Augusto, mas deixa a Quinta ao perceber Tereza incomodada com sua presença. Tereza garante a Delfina que não se casará com Macário. No Rio, Lucinda recebe os documentos de Inácio de Portugal. Emília e Lucinda se desentendem. Artur passeia com Celina, que sofre pelo estado de saúde de Celeste. Reinaldo alerta Conselheiro para o perigo que o recital significa para Celeste. Pepito entrega a Alzira o dinheiro que conseguiu com a venda das geleias. Teodoro pede que Bernardo prejudique Reinaldo em troca de dinheiro. Lucinda orienta Gregório a impedir que pessoas se aproximem de Inácio. Helena desabafa com Natália sua raiva contra Gilberte. Gilberte diz a Felícia que se interessou por Giuseppe. Em Morros Verdes, Delfina faz compras com Angélica. José Augusto arma para instalar Henriqueta em Morros Verdes. Delfina ouve Irmã Imaculada a maldizer para Padre João. No Rio, Olímpia decide ir atrás de Edgar. Lucinda procura Maria Vitória.

PEGA PEGA - Lourenço fica frustrado ao ver a Polícia Civil prender Athaíde. Lígia avisa a Maria Pia que Athaíde foi preso. Madalena diz a Cristóvão que deseja voltar a ser uma família. Luiza elogia a loja de Pedrinho. Antônia mostra a Athaíde a gravação feita por Arlete, que comprova que ele foi o mandante da troca do laudo do acidente de Mirella. Márcio comenta com Bebeth que estranhou o comportamento de Eric. Antônia manda Arlete ficar em casa, por medida de segurança. Lígia passa mal e pede a Maria Pia que a leve para o hospital. Eric acusa Athaíde de ter colocado os documentos em sua pasta, e pergunta ao ex-desembargador se ele provocou o acidente de Mirella.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO - Gael promete a Clara mudar seu comportamento. Lívia é presa e Sophia e Gael vão à delegacia resgatar a moça. Lívia afirma que terá um filho, mesmo sem casar. Estela ouve quando Lívia discute com Sophia e diz que a mãe não gosta dela. Eliseu tenta convencer Elizabeth/Duda a ir para a Igreja com ele. Clara pede ajuda a Nicácio. Bruno encontra Raquel e reafirma seu pedido de casamento. Estela desabafa com Rosalinda sobre a rejeição de Sophia. Sophia questiona Lívia sobre as intenções de Renato. Caetana faz seu testamento e alerta Leandra sobre seu sócio misterioso. Eliseu cuida de Elizabeth/Duda. Josafá comemora a gravidez de Clara. Mercedes e Renato apoiam Caetana, que parte com sua filha. Mercedes aconselha Clara a se separar de Gael.