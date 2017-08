Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Mitsuko fica impressionada com o conhecimento de Anderson no restaurante, e Tina se alegra. Lica convida Felipe para sair. Keyla decide dar o telefone de Deco para Roney. Tato pensa em Keyla. Mitsuko reclama do namoro de Tina. Das Dores tenta ajudar Tato a voltar a cozinhar. Lica fica animada com a notícia de que Bóris vai jantar em sua casa. Telma avisa a Tina que a mãe delas quer levá-las ao shopping. Mitsuko procura a mãe de Anderson no hospital. Tato treina com Felipe. Keyla, Benê, Lica, Tina e Ellen discutem os assuntos que irão abordar no canal de internet. Mitsuko sugere a Nena que se unam para separar Anderson e Tina. Roney tenta falar com Deco por telefone, mas desiste ao vê-lo chegar à lanchonete.

NOVO MUNDO - Joaquim salva Nívea e luta com Thomas. Domitila tenta conversar com Anna. Schultz, Diara e Ferdinando chegam à mata, e Schultz consegue avisar a Greta da presença deles. Joaquim leva Nívea para o palácio. Greta finge se afogar e Ferdinando a salva. Hugo descobre o esconderijo de Licurgo. Diara percebe a provocação de Greta e tenta se manter calma. Chalaça volta a trabalhar no paço. Felício leva Domitila à força da casa de Thomas, e Dom Pedro fica arrasado ao ver. Chalaça leva Leopoldina até Dom Pedro. Matias encontra o paradeiro de Libério, que teme ser mandado para fora do Brasil. Greta consegue chamar a atenção de Ferdinando e fica satisfeita. Bonifácio fica animado com a possibilidade de prender Thomas, e Joaquim teme pela segurança de Anna e Vitória. Greta diz que ficará com o dinheiro de Wolfgang e Schultz fica desconfiado. Thomas exige que Anna faça os serviços de dona de casa e ela se revolta. Dom Pedro tenta seduzir Leopoldina. Quinzinho revela a Joaquim o esconderijo de Thomas na taberna. Thomas queima o livro de Anna.

PEGA PEGA - O show de Douglas faz sucesso. Sabine comenta com Malagueta que sua relação com Adriano terminou. Agnaldo fica preocupado com a intimação que recebe da polícia. Dulcina aconselha Sandra Helena a não deixar o dinheiro lhe “subir à cabeça”. Antônia avisa a Luiza que não poderá ir ao casamento. Pedrinho pede a Eric que faça a neta feliz e diz que ficará de olho nele. Maria Pia decide subir no parapeito do hotel para impedir o casamento de Eric e Luiza. Malagueta tenta fazer Maria Pia desistir da ideia de pular, mas é Eric quem consegue segurar Maria Pia. Eric e Luiza se casam. Maria Pia diz a Malagueta que irá trabalhar no escritório de Genebra a convite de Sabine. Maria Pia se despede da família e de Malagueta. Pedrinho vai para a casa de Sabine. Antônia pergunta a Agnaldo se ele sabe quem ajudou Júlio no roubo.

A FORÇA DO QUERER - Zeca sai do beijo tumultuado, e Ritinha pega um botão da camisa que ele estava usando quando foi preso. Joyce e Eugênio voltam de viagem. Ruy acorda abraçado a Ruyzinho. Ritinha conta a Abel que foi encontrar Zeca no presídio. Dantas obriga Bibi a ir com ele até a delegacia. Abel fala para Nazaré, Cândida e Mere que Ritinha esteve com Zeca. Zeca pede para a advogada esperar ele sair da prisão para dar entrada no processo contra Ritinha. Edinalva desmente a história da filha, e Cândida fica desconfiada. Joyce agradece a Silvana pela ajuda com Eugênio. Bibi e outras mulheres parecidas com ela esperam pelo reconhecimento do frentista. Biga conta a Silvana que encontrou Mira em um quiosque à noite. Caio encontra Irene e fica intrigado ao falar com ela. O frentista não reconhece Bibi, e Dantas pede para o delegado continuar a investigação. Zeca pensa em Ritinha. Jeiza descobre que Zeca foi preso e se enfurece com Alan e Cândida. Dantas leva Bibi para casa. Nazaré avisa a Abel que Zeca foi reconhecido por um traficante e que será processado. Nonato percebe Silvana em crise de abstinência e tenta ajudá-la. Bibi se emociona ao chegar em casa. Jeiza decide voltar para o Brasil.

OS DIAS ERAM ASSIM – Vitor fica transtornado com a notícia, e Alice se preocupa com Renato. Vera se desculpa com Alice. Amaral confirma a Vitor o serviço feito por ele e recebe uma mala de dinheiro. Natália e Cátia torcem para Gustavo encontrar o cemitério clandestino que ia ser delatado por Damião. Vera se preocupa ao ver Gustavo e Ernesto irem encontrar Mascarenhas. Rimena comenta com Laura que sairá do Rio de Janeiro antes de sua barriga começar a crescer. Cora exige que Amaral indique o local onde Vitor está e vai ao encontro do filho. Ernesto decide ir ao cartório de Maricá. Kiki procura Toni para saber informações sobre Vicente. Rudá conta ao pai que está namorando Leon. Kiki leva Nanda para o hospital. Cátia, Vera, Dalva, Valentim, Laura e Rimena torcem por Gustavo no Festival da Canção.