Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Tato encontra K2 na lanchonete e a faz prometer que não revelará nada a Roney. Keyla pede para conversar com o pai. O conselheiro indaga Lica e se surpreende com suas revelações. K1 e Benê vão para a sala de Dóris, e a diretora se preocupa com a reação da filha de Josefina. Clara dá um fora em Felipe. Samantha e Guto pensam em abandonar os Caranguejos e formar uma dupla. Marta teme que Lica não se relacione mais com o pai. O conselheiro não deixa Edgar atenuar sua culpa no episódio que teve com Lica no colégio. Malu se recusa a ajudar Bóris com os alunos. Ellen acalma Benê. Roney se preocupa com a mensagem recebida de Keyla. Telma pede a Tina para não contar a Mitsuko sobre sua aproximação de Julinho. Keyla revela às amigas sobre a ameaça de K2. Tato, ao lado de Keyla, revela a Roney que não é o pai de Tonico.

NOVO MUNDO - Joaquim se desespera e Dom Pedro o consola. Olinto é preso pelos jagunços. Ferdinando e Greta voltam para casa, e a austríaca provoca Diara. Amália sonha que seu bebê morreu e Peter fica intrigado. Licurgo e Germana saem para votar. Anna fica satisfeita ao saber que Miss Liu fugiu com Fred. Joaquim segue Thomas. Germana é impedida de entrar no local da votação e pede ajuda a Leopoldina. Sebastião volta para a cidade e descobre o casamento de Cecília. Thomas vai à casa de Domitila e Joaquim o espera ao lado de fora. Matias não deixa Idalina ser castigada por Sebastião. Ubirajara vê Olinto preso. Licurgo e Gonçalves Ledo vencem a eleição para deputado. Hassan e Jacinto temem ser enganados por Elvira. Thomas e Joaquim duelam.

PEGA PEGA - Agnaldo fica decepcionado com Sandra Helena, e Wanderley e prefere não escutar as explicações da namorada e do irmão. Timóteo exige mais dinheiro de Malagueta. Antônia passa o dia na festa de máscaras do Carioca Palace para observar o movimento do hotel. Sandra Helena decide ir à festa. Cíntia avisa a Sandra Helena que já existe um comentário sobre o rompimento dela com Agnaldo. Douglas avisa a Malagueta que ele não vai ser condecorado com suas fechaduras de ouro por causa de algumas queixas sobre sua conduta. Domênico pede a Canivete que fique de olho em Timóteo e descubra o paradeiro de Mônica. Canivete informa a Timóteo que a polícia está de olho nele. Eric convida Malagueta para trabalhar com ele na empresa. Pedrinho se veste de ladrão para participar da festa de máscaras do hotel. Agnaldo comunica a Sandra Helena que Dona Marieta faleceu. Eric descobre que a consulesa falsa era Sandra Helena.

A FORÇA DO QUERER - Eugênio leva Irene para casa, e Caio fica desconfiado. Jeiza prepara sua equipe para a invasão. Rubinho mostra o laboratório para Sabiá. Nazaré e Abel tentam convencer Zeca a se reconciliar com Jeiza. Eugênio informa a Irene que irá levá-la para conhecer Garcia. Jeiza encontra o carregamento de armas de Sabiá. Os policiais invadem o barraco onde Bibi está com Rubinho. Simone sugere que Ivana siga os conselhos da psicóloga. Jeiza conta a Caio que Bibi está abrigada com Rubinho no Morro do Beco. Ritinha vê Cibele tentando se aproximar de Ruyzinho e pensa em pedir para Ruy fazer o exame de DNA no filho. Irene inventa uma desculpa para não ir com Eugênio à casa de Heleninha. Caio se surpreende com a semelhança entre ele e Garcia. Ivana sai de casa vestida como homem. Joyce pensa no conselho que recebe de Zu. Ivana é atacada na rua, e Nonato a ajuda.

OS DIAS ERAM ASSIM - Rimena vai atrás de Gustavo após conversar com Renato. Gabriela e Lucas enfrentam a mãe por causa de Vitor. Cora incentiva Vitor a instigar os filhos contra Alice. Renato pede conselhos a Gustavo sobre Rimena. Vitor diz a Alice que não irá se separar dela. Cora ameaça Ive. Josias teme a presença de Serginho em sua casa. Gustavo procura Ernesto. Rimena recebe o resultado do exame de gravidez. Gustavo convida Ernesto a participar dos encontros com o grupo no hospital. Caíque pede a Nanda para procurar Domingos. Kiki se preocupa com a filha mais nova. Maria conversa com Leon sobre Rudá. Cora espera Renato chegar ao ateliê. Rimena revela a Laura que o filho que ela está esperando é de Gustavo. Renato conta a Alice sobre a volta de Rimena. Cora leva Gabriela e Lucas até o ateliê de Alice. Toni pede a Monique para sair de sua casa. As crianças veem Alice e Renato juntos, correm assustadas, e Lucas é atropelado.