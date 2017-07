Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla explica para Tato quem é Deco. Lica, Tina e Benê contam para Ellen sobre Deco. Keyla pede ajuda para as amigas. Tato cobra explicações para Keyla. Roney se desespera cuidando de Tonico antes do show. Anderson pensa em produzir um vídeo da banda de Samantha. Roney perde a voz. Dóris agradece a todos pela festa. Fio anuncia os vencedores do concurso de melhor barraca. Tato vê Keyla saindo do pátio com Deco. Jota vê Ellen beijar Fio. Guto procura Benê. Roney consegue cantar e todos ficam empolgados. Keyla pede para conversar com Deco depois da festa.

NOVO MUNDO - Thomas conta ao ministro como Anna fugiu de sua casa. Nívea fica intrigada com a saída de Liu. Germana pede para Licurgo deixar Hugo cozinhar o almoço para os patrocinadores de sua campanha. Piatã confessa a Olinto que não sabe como curar Jacira. Amália se emociona com a descrição que Cecília faz da joia que vendeu e a jovem estranha os questionamentos de Peter sobre a joia de sua mãe. Greta mente para Wolfgang. Diara avisa a Ferdinando para se afastar de sua cunhada. Liu volta ao navio e ameaça Elvira. Thomas se faz de vítima para o ministro. Joaquim revela a Leopoldina que Chalaça voltou ao Brasil. Anna pede ao ministro que lhe conceda a separação. Diara teme o que Greta possa fazer contra Ferdinando. Piatã descobre como curar Jacira. O ministro toma sua decisão e Anna e Thomas ficam apreensivos.

PEGA PEGA - Eric surpreende Luiza na boate e briga com um dos clientes para defendê-la. Maria Pia é expulsa da boate por Rúbia. Mônica não conta a Evandro que Malagueta a reconheceu na rua. Maria Pia beija Malagueta. Lígia avisa a Maria Pia que vai para Ibiza. Mônica se emociona com os sapatinhos de bebê que guarda em uma caixa. Eric e Luiza vão com Bebeth almoçar na casa de Mário. Dilson conversa com Dom. Sabine diz a Natália que precisa saber suas reais intenções com Dom. Pedrinho descobre que Eric está ajudando Nelito a sustentar suas despesas.

A FORÇA DO QUERER - Rubinho foge da prisão. Aurora não consegue impedir Bibi de sair com Batoré. Dantas fala com Shirley sobre sua desconfiança com Mira. Cibele consegue um kit para fazer o exame de DNA. Irene exige que Mira continue no escritório de Eugênio. Zeca conversa com Mere. Bibi encontra Rubinho. A polícia vai à casa de Bibi. Yuri fica feliz com a fuga de Rubinho. Ivana conta para a psicóloga que se identificou com a história de Tereza Brant. Joyce troca confidências com Cibele. Edinalva pede dinheiro a Eurico. Ritinha vê Cibele perto do filho e fica furiosa. Rubinho avisa a Bibi que montará uma refinaria para Sabiá. Jeiza acerta com Alan sua ida a uma comunidade para um projeto social. Silvana não se intimida com as ameaças de Irene. Ritinha avisa a Ruy que irá embora com seu filho se Cibele chegar perto dele novamente. Ivana confidencia a Simone que pode ser transexual.

OS DIAS ERAM ASSIM - Vitor observa Alice dormir. Vera questiona Renato sobre Rimena. Gustavo e Renato se reconciliam. Rimena ouve a fita que recebeu de Gustavo e fica encantada com a música. Renato estranha a ausência de Alice no ateliê. Vitor não consegue atirar contra Alice. Kiki leva outro médico para avaliar Nanda. Renato pede para Domingos perguntar por Alice na casa de Nanda. Alice acorda assustada no motel. Cora se preocupa com o filho. Padre Nuno, Natália e Gustavo pensam em como podem ajudar as pessoas que foram torturadas. Domingos se preocupa com o estado de Nanda. Sandoval conta para Kiki que Vitor esteve em seu quarto. Rudá gosta da aproximação de Leon, mas fica apreensivo. Ernesto pensa em contar sobre seu passado para Vera. Monique se insinua para Toni. Renato exige que Alice conte o que Vitor fez com ela.