Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Edgar tenta revogar a decisão da associação de pais. Mitsuko comunica que os pais querem que Lica seja suspensa e Marta se enfurece. Mitsuko organiza uma votação para afastar Edgar e Lica do colégio. Malu não aceita que Bóris fique no lugar de Edgar. Marta conta para Lica sobre as decisões tomadas na reunião. MB sente ciúmes da proximidade de Felipe com Lica. Edgar tenta se desculpar com os alunos, mas é hostilizado. Dóris anuncia a festa no colégio pelas ruas e é elogiada por todos por seu engajamento. Malu tenta convencer Edgar a colocá-la em seu lugar como diretora. Deco manda as passagens para Keyla ir encontrá-lo. Fio sorteia o nome de Keyla e Tato para serem os noivos da quadrilha na festa junina.

NOVO MUNDO - Anna e Thomas duelam. Felício invade a casa de Domitila e a chantageia. Madre Assunção exige que todos deixem o convento. Greta questiona Licurgo e Germana sobre Diara. Nívea fica intrigada com Miss Liu. Thomas avisa a Egídio que Anna e Vitória estão no convento. Domitila conta a Francisco sobre a aparição de Felício. Felício se encontra com Chalaça. Greta entrega dinheiro para Ferdinando. Amália tem uma lembrança ao ouvir sobre a mãe de Cecília e desmaia. Joaquim e Anna se despedem de Olinto e se hospedam no palácio. Amália conta para Peter sobre sua lembrança. Schultz fala para Wolfgang que Greta está interessada em Ferdinando. Piatã e Jacira contrariam uma lei da aldeia e Ubirajara ameaça expulsar os dois. Thomas aparece no palácio para resgatar Anna e Vitória.

PEGA PEGA - Bibi teme pela segurança de Caio ao ouvir Alessia ameaçá-lo. Caio se incomoda com a presença de Jeiza. Alessia percebe o nervosismo de Bibi, que coloca a culpa em Jeiza. Cibele tenta se reconciliar com Anita. Irene tenta convencer Eugênio de que não mentiu. Bibi impede que Caio seja baleado e o bandido desconfia da atitude dela. Irene exige que Eugênio mande Ruy se afastar dela. Jeiza conta para Cândida que protegeu Caio de um tiroteio. Ruy fura o pneu do carro de Irene. Silvana pede para Nonato mentir para ajudá-la. Ivana e Cláudio se reencontram. Joyce se recusa a ouvir notícias de Eugênio. Caio repreende Ruy por ameaçar Irene. Eurico manda Dantas descobrir a legalidade de um documento escrito por Otávio. Cláudio confirma com Ivana a viagem dos dois. Irene liga para Joyce. Jeiza recebe flores de Caio e Zeca descobre.

OS DIAS ERAM ASSIM - Gustavo condena a decisão de Rimena. Alice lamenta a notícia dada por Renato. Cora avisa a Vitor sobre Ive e o empresário decide recompensar a secretária. Cora se preocupa com Alice. Cora vê Renato deixar o ateliê de Alice. Cora reclama de Amaral ensinar Vitor a atirar. Rudá convida a mãe para o sarau na livraria. O projeto de Renato no hospital é aprovado. Natália elogia Serginho para Josias. Lucas defende Vitor para Alice, que fica angustiada. Gustavo briga com Renato por causa de Rimena, e Vera o recrimina. Alice conta para Nanda que Ive é amante de Vitor. Gustavo discute com Rimena. Cora revela a Alice que sabe sobre seu relacionamento com Renato.