Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

MALHAÇÃO - Keyla e Ellen convencem Dóris a voltar atrás na decisão de deixar a escola. Benê fica arrasada ao ver o estado de suas bonecas. Keyla, Benê e Ellen pensam em promover uma festa para arrecadar fundos para consertar a escola. Malu descobre sobre o apitaço e tenta falar com Edgar. MB e Samantha chegam com os apitos ao colégio. K2 afirma a K1 que Tato reatará o namoro com ela. Lica e Tina exigem que Guto converse com Benê. Edgar faz ameaças a Lica para Bóris. Benê arruma as bonecas dentro de uma mala. Com a ajuda de Fio, Ellen cria um financiamento coletivo virtual com fotos da escola danificada. Lica e os alunos começam o apitaço no colégio.

NOVO MUNDO - Joaquim não se conforma de ter que deixar o Brasil. Piatã cuida de Tibiriçá. Hugo e Elvira se beijam. Matias avisa a Libério que o casamento de Cecília foi marcado e ele decide fugir com a amada no dia da cerimônia. Dom Pedro deixa Domitila na igreja. Leopoldina gosta de ver a rival sendo ignorada pelo povo. Thomas exige que o comissário Egídio vá com ele até Santos resgatar Anna. Liu pega um desenho de Vitória e Nívea desconfia. Leopoldina sofre por causa de Dom Pedro. Greta tenta se aproximar de Ferdinando. Domitila fica irritada por ninguém aparecer para receber suas doações. Joaquim e Anna se amam. Dom Pedro repreende Domitila por tentar disputar o amor do povo com Leopoldina. Greta pensa em procurar Ferdinando. Leopoldina discute com Dom Pedro. Domitila sofre represália do povo e sua casa é atacada.

PEGA PEGA - Eric afirma a Luiza que seu lugar é a seu lado. Malagueta avisa a Júlio que devolver dinheiro é mais difícil que roubar. Luiza diz a Eric que pode ajudá-lo a cuidar do hotel. Douglas avisa a Eric que Bebeth não está bem. Bebeth concorda em se tratar com Mathias. Luiza decide morar com Eric. Eric surpreende Douglas ao lhe agradecer por ter cuidado de Luiza. Expedito diz a Siqueira que achou estranho o depoimento de Waldemir. Siqueira manda Expedito procurar a mulher de Waldemir, por ele estar em coma. Eric decide falar com Pedrinho sobre Luiza. Luiza avisa a Maria Pia que está morando com Eric.

A FORÇA DO QUERER - Edinalva reage com despeito ao ver Abel dançar com uma bailarina. Jeiza questiona Bibi sobre sua gravidez. Nonato obriga Biga a ligar para a casa de Eurico para saber notícias de Silvana. Aurora e Bibi estranham por Jeiza e Heleninha falarem sobre a suposta gravidez de Bibi. Eugênio tenta conversar com Joyce. Irene teme que Otávio apareça no escritório de Eugênio. Bibi procura Caio. Ruy vê Shirley com Eugênio e arma um escândalo ao supor que ela é a amante de seu pai. Eurico expulsa Edinalva de sua empresa. Ritinha garante a Ruy que Shirley não é a amante de Eugênio. Dantas invade a sala de Eugênio e discute com ele por causa de Ruy. Irene vê o vídeo na internet com o escândalo de Ruy com Shirley e fica eufórica. Joyce fica furiosa com Eugênio. Bibi acusa Caio de querer prejudicar sua vida.

OS DIAS ERAM ASSIM - Renato sai com Alice. Kiki se preocupa com a viagem de Vitor com os netos. Leon comenta com Vera sobre o estranho comportamento de Ernesto. Alice e Renato se beijam. Vitor manipula seus filhos contra Alice. Toni deixa Monique ficar em sua casa. Leon conforta Maria. Renato afirma a Alice que resolverá sua vida com Rimena. Alice vai à casa de Cora à procura de Vitor. Caíque sai de casa ao encontrar Monique, e Toni tenta falar com o filho. Vera não deixa Gustavo consolar Rimena, que foge da conversa com Renato. Lucas liga para Alice e Vitor faz ameaças. Gustavo fica deprimido e Cátia se penaliza. Natália começa a escrever seu relato em um caderno. Maria fica perturbada ao ver Monique de biquíni na casa de Toni. Renato procura Alice.