Confira o resumo das novelas desta sexta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla tenta despistar Dóris. Tato avisa a Keyla que Deco lhe mandou um e-mail. Julinho ameaça acabar com o romance entre Josefina e Roney. Fio sugere que Tato venda algo para comprar um celular para Keyla. Benê questiona Ellen sobre Jota. Bóris critica Edgar por ceder às exigências de Mitsuko. Os alunos testam o aplicativo de Ellen e Jota. Moqueca incentiva Anderson a proibir Tina de fazer seu vídeo. Lica discute com Edgar, que ameaça tirá-la do colégio. Keyla escreve um e-mail contando toda a verdade para Deco.

NOVO MUNDO - Jacira e Miss Liu lutam, e Piatã se desespera. Thomas percebe a aflição de Anna, e Leopoldina tenta afastá-la dele. Sebastião descobre que Cecília é Rosa Branca. Dom Pedro e Isaura se beijam. Anna afirma a Peter que não fugirá sem Vitória. Elvira vai à taberna atrás de Quinzinho. Piatã encontra Vitória. Elvira e Hugo procuram Quinzinho pelas ruas. Cecília e Libério namoram no jornal e são flagrados por Sebastião. Joaquim e Quinzinho se encontram com Anna. Thomas se junta a Liu e persegue a esposa. Jacira entrega Vitória para Anna. Elvira vê Joaquim e Quinzinho e tenta ir atrás deles. Thomas encurrala Anna, Joaquim e as crianças.

PEGA PEGA - Evandro se recusa a contar para Júlio o que fez por Mônica. Bebeth se emociona com a fala de Márcio sobre Flor. Júlio pensa em devolver o dinheiro do roubo. Maria Pia diz a Malagueta que não cumprirá sua parte no acordo. Luiza repreende Eric por trabalhar no hospital. Sabine passa mal e Dom corre para acudir a mãe. Borges não gosta de ver Márcio com Bebeth. Athaíde é avisado que sua camionete foi encontrada e Maria Pia liga para Malagueta. Douglas consegue um emprego para Luiza. Dom encontra Cristóvão na praia. Bebeth anuncia a Eric que irá procurar um psiquiatra. Sabine se enfurece ao ver Lígia chegar à sua festa com um vestido idêntico ao dela. Nelito conta para Antônia que Júlio beijou Cíntia.

A FORÇA DO QUERER - Aurora repreende Bibi por ficar ao lado de Rubinho e avisa que Caio deixou o caso. Eurico decide arcar com o tratamento médico de Nonato. Dantas estranha ao saber da suposta viagem de Bibi. Zu desconfia da proximidade de Eugênio com Ritinha. Jeiza não gosta de ver Amílcar com Cândida. Abel desabafa com Nazaré sobre a mãe de Zeca. Zeca mostra a foto de sua mãe para Jeiza. Caio conta para Eugênio que assumirá um cargo na secretaria de segurança. Silvana confronta Eugênio sobre Irene. Ruy descobre que Ritinha mentiu sobre o curso de gastronomia.

OS DIAS ERAM ASSIM - Gustavo se revolta com o soldado que impede a passagem do carro de Cátia. Kiki descobre que Nanda está namorando Caíque. Esperança tenta falar com Caíque sobre Monique. Alice marca um encontro com um advogado. Renato não consegue ser amoroso com Rimena. Maria desconfia de que Leon sabe o que Rudá esconde. Cátia escreve o que vê em Brasília e Gustavo fica feliz. Monique desiste de falar com Toni e Caíque. Amaral se insinua para Ive, que fica nervosa. Cora liga para Amaral e marca de se encontrar com ele em sua casa. Ernesto vai à livraria e Vera estranha seu comportamento. Vitor obriga Alice a sair com ele. Renato enfrenta uma pessoa que tenta tumultuar a votação e Rimena o admira. Gustavo e Cátia acreditam na vitória das eleições diretas.