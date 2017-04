Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (28)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – A emissora não divulgou o resumo do capítulo.

NOVO MUNDO - Pedro aceita empregar Joaquim. Anna estranha quando Thomas fala sobre seu pai como se o conhecesse. Leopoldina impede que Patrício demita Lurdes e Dalva. Ubirajara se irrita com o comportamento de Piatã. Licurgo e Germana contam a Elvira seus planos de negociar pessoas escravizadas. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Patrício afirma que é inimigo de Dalva. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Thomas pede a ajuda de Anna para se aproximar de Pedro. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa.

ROCK STORY - Lázaro consegue afastar os dois homens que estavam assediando Diana. Yasmin não aceita as explicações de Zac. Amanda rouba dinheiro de Luizão. Edith encontra o bilhete de despedida de Amanda. Glenda descobre que Amanda roubou dinheiro de Luizão. Nanda aparece na gravadora. Diana deixa Chiara sozinha em casa. Gui confirma para Zac que a pensão de Mariane foi depositada mensalmente. Zac fica chateado quando Gui faz insinuações sobre Mariane. Nanda é levada para uma clínica psiquiátrica.

A FORÇA DO QUERER - Abel fica furioso com Zeca. Silvana inventa uma desculpa para Eurico e envolve Simone em seu problema. Dedé fica encantado com Ritinha. Rubinho faz uma surpresa para Bibi e Aurora fica tensa. Ruy fala para Amaro que contará para Cibele sobre a gravidez de Ritinha. Jeiza acha graça do jeito como Zeca fala com ela. Caio vê Eugênio deixar o apartamento de Irene. Bibi se incomoda quando Rubinho chega à gafieira e uma mulher o aborda. Eugênio repreende Ruy. Ritinha conta para Bibi que está grávida. Aurora questiona Caio sobre o empréstimo que Rubinho conseguiu. Ruy procura Cibele.

OS DIAS ERAM ASSIM - Vitor impede Amaral de invadir o esconderijo. Cátia explica a Gustavo o esquema da fuga e entrega a arma ao rapaz. Maria e Leon se beijam. Alice pede para passar a noite com Renato. Josias se enfurece ao saber que Cátia pegou sua arma e Natália fica aflita. Monique exige que Toni a ajude com Esperança. Vitor agride Amaral e é obrigado a voltar para casa. Alice e Renato fazem um casamento simbólico. Vitor tem uma alucinação. Uma foto de Alice é divulgada na capa do jornal. Cora tenta acalmar Vitor. Vitor conta para Arnaldo que Renato levou Alice para o esconderijo de Gustavo. Maria e Leon decidem fingir que o encontro entre eles não aconteceu. Alice e Cátia deixam o esconderijo. Gustavo diz a Renato o nome da pessoa que ele encontrará no Chile. Amaral e seus capangas invadem a casa e implantam provas contra o médico e o irmão. Alice se surpreende ao encontrar a polícia em sua casa.