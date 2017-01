Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (27)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Joana fica arrasada depois da briga com Bárbara. Tânia descobre que Lucas é o pai do filho que Martinha está esperando. Tânia conversa sobre Lucas e Martinha com Jéssica. Tânia dá um ultimato a Lucas. Luiza pede para conversar com Martinha. Irene reclama de Cleo para Jorjão. Clara ouve Joana falar com Manuela sobre a briga com Bárbara. Martinha conta a Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Lucas se enfurece com Martinha. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.

SOL NASCENTE – Sinhá tenta confundir Gaetano. Flavinha indica um detetive para encontrar a filha de Lenita. Alice encerra o contrato com Moreira. Mocinha devolve ao cofre os documentos que furtou de Tanaka. Moreira é preso e acusa Alice de ser a chefe do esquema criminoso. Loretta tenta encontrar documentos sobre a família que adotou a filha de Lenita. Patrick encontra uma pista de que Wagner pode estar vivo. Alice jura vingança contra Cesar. Tanaka convida Akira e sua mãe para morar com eles depois do casamento. Patrick encontra Wagner.

ROCK STORY – Alex fica furioso com Lorena. Nicolau finge não se incomodar por Luana ter reatado com JF. Bianca critica Eva por ter sido grosseira com Gordo. Zac incentiva Nicolau a esquecer Luana. JF afirma a Luizão que não vai mais trair Luana. Gui convence Diana a desistir de investigar Júlia. Júlia tem uma ideia para ganhar seu papel como coreógrafa da 4.4. Alex pensa em forjar a sua morte. Haroldo tenta convencer Gilda a desistir da reforma do salão de beleza. Gordo revela sua preocupação com a demora no faturamento da gravadora. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Lázaro sugere que Léo compre a gravadora. Edith implica com a substituição de uma dançarina do Rebola Embola. Júlia e Zac não contam para Gui sobre a nova coreografia. Romildo e William entregam a Alex sua nova identidade. Léo diz a Diana que comprará a gravadora.

A LEI DO AMOR – Tiago e Marina discutem. Magnólia reclama da hospitalidade de Padre Paulo. Luciane decide se mudar com a família para a Casa Leitão. Gigi oferece um emprego de vendedora para Magnólia. Tiago afirma a Pedro que Marina é Isabela. Salete aconselha Flávia a se afastar de Misael. Juninho conta a Augusto que viu Magnólia jogar, de forma suspeita, uma sacola na represa. Tiago discute com Letícia. Marina faz massagem em Helô. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro. Tião salva Magnólia.