Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (26)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla se assusta com a chegada de Benê e pede que ela não conte sobre o encontro. Marta flagra Lica e Felipe namorando. Tina vê Clara chorando na rua com o pai e fica intrigada. Tina fala de Clara para Lica. Keyla desmarca o encontro com Deco. Benê convida Guto para jantar na lanchonete. Lica fica revoltada com Edgar. Anderson, Fio e Julinho ajudam Tato a preparar o jantar. Tina, Benê, Ellen e Keyla tentam consolar Lica. O jantar de Tato é um sucesso. Deco vai à casa de Keyla e Tato vê os dois juntos.

NOVO MUNDO - Dom Pedro se enfurece com a recusa de José Bonifácio. Leopoldina sente uma forte dor na barriga e todos se preocupam. Elvira invade a cozinha do palácio. Joaquim tenta convencer José Bonifácio a aceitar o pedido de Dom Pedro. Anna estranha o comportamento de Thomas. Piatã não consegue falar a verdade para Ubirajara. Padre Olinto aconselha Ferdinando. Liu ajuda Anna a escrever. José Bonifácio pede para conversar com Dom Pedro. Amália tem um surto e ataca Peter. Madre Assunção proíbe Peter de continuar tratando Amália. José Bonifácio impõe uma condição a Dom Pedro para aceitar o cargo de Ministro. Domitila vai à casa de Thomas. Francisco avisa a Dom Pedro que sua irmã vai embora, e o príncipe corre atrás de Domitila.

ROCK STORY - Alex tenta se aproximar de Júlia, mas William não deixa. Almir exige que Néia pergunte a Ramon sobre seu dinheiro roubado. Roberto explica o caso de Nicolau para Gilda e Haroldo. Gilda pede para Haroldo voltar para casa. Alex descobre que Júlia se passou por Lorena em Nova York. Ramon conta para Néia que foram Romildo e William que roubaram seu dinheiro. Eva comenta com Gordo sobre o fim de seu atendimento a Miro, e Laila ouve a conversa. Lázaro pensa em como sabotar o show da 4.4 no festival. Alex lê o livro de Júlia. Lázaro contrata Romildo e William para realizar seu plano contra Gui. Alex decide chantagear Salvatore por telefone. Gilda exige um exame de DNA para comprovar que Haroldo é o pai do filho de Marisa. Eva fica chateada com a insistência de Miro. Diana sonda Chiara para saber se ela quer morar fora do Brasil. Miro vai atrás de Eva na gravadora, e Laila se anima ao ver a conversa entre os dois. Gordo flagra Miro beijando Eva. Alex, Romildo e William se apavoram com o recado deixado por Salvatore.

A FORÇA DO QUERER - Cibele ignora Ritinha. Joyce pede para Cibele não hostilizar Ritinha. Eugênio entrega a Ruy os filmes indicados por Irene. Ritinha chega à casa de Bibi para ficar e Aurora reprova a atitude da filha em acolher a moça. Joyce fala com Silvana sobre sua amizade com Irene. Ruy encontra um bilhete de Irene para Eugênio e questiona o pai. Silvana procura Irene. Zeca leva Marilda até a casa de Bibi. Jeiza é avisada de que um policial está investigando Rubinho. O caminhão de Zeca é fotografado pelo policial à paisana. Simone convida Cláudio para o jantar de aniversário de Silvana e não conta para Ivana. Joyce pede para Ritinha voltar para casa. Biga senta-se atrás de Nonato no show de Jane di Castro. Chega o dia do aniversário de Silvana. Ivana estranha a ansiedade de Simone. Silvana se surpreende com a chegada de Irene.

OS DIAS ERAM ASSIM - Rimena, Renato e Valentim se despedem de todos no posto médico. Alice discute com Vitor. Vicente consola Nanda. Gustavo se revolta com a morte do pai de Alice. Renato vê uma notícia sobre Arnaldo e fica paralisado ao ver a imagem de Alice. Toni descobre a oficina que Caíque montou na garagem e reclama com Monique. Monique se encontra com Chico e tenta terminar o relacionamento com ele. Gustavo lembra dos tempos em que ficou preso. Renato pensa em Alice. Cátia pensa em denunciar Arnaldo, mas se preocupa com Natália. Toni descobre a morte de Arnaldo. Renato avisa o dia de sua chegada e Vera e Maria vão para o aeroporto. Alice, Vitor, Cora e as crianças chegam ao Rio de Janeiro e são recebidos por Sandoval. Renato e Vera se encontram emocionados. Gustavo chega ao cemitério. Alice fotografa a felicidade das famílias no aeroporto. Lucas pede ajuda a Renato em uma banca de jornal.