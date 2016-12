Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (23)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Joana sugere que Vera e Bárbara falem diretamente com Toninho sobre o suposto furto. Rômulo se declara novamente para Nanda, mas a chamada de Clara interrompe o momento de romance entre os dois. Joana confronta Toninho. Nanda aconselha Jéssica a fazer um teste de gravidez. Arthur e Dodô se matriculam na academia Forma. Vera nega para Ricardo que tenha sido furtada por Toninho, mas confessa para Bárbara que o rapaz a ameaçou. Bárbara e Juliana se irritam quando Ricardo sente falta de Joana durante o jantar com as filhas. Caio presenteia Tânia, Luiza e Joana. Cleo visita Irene e os netos. Randon provoca Belloto e Rômulo. Bárbara pressiona Toninho.

SOL NASCENTE – Alice informa a Sócrates que transferirá a conta da Arraial Pescados para a administração de Felipe. Sócrates se prepara para deixar o país. Lenita encontra Eulália e consegue o telefone da enfermeira Laís. Loretta aceita se divorciar de Vittorio. Mario afirma a Damasceno que conseguirá desmascarar Cesar e pede ajuda a Wagner. Mocinha finge gostar da companhia de Tanaka. Loretta desconfia do envolvimento entre Carolina e Cesar. Mesquita comunica a Ralf que ele deverá ser inocentado pelo assassinato de Massao. Gaetano aconselha Tanaka sobre Mocinha. Alice comenta com Patrick que acredita que Cesar esconde algo. Mario conclui que Cesar foi o mandante da explosão. Tanaka convida Mocinha para comemorar o Natal em sua casa. Alice decide se unir a Mario para investigar Cesar.

ROCK STORY – Surpresa, Diana deixa a casa de Gui. Gui afirma a Júlia que contará para Chiara sobre seu namoro. Caio grava a banda tocando na rua e Gilda fica horrorizada quando vê Nicolau. Gordo fala do novo CD de Gui e Lázaro sente inveja do roqueiro. Diana é rude com Chiara. Diana tem uma ideia para se vingar de Gui e Júlia. Léo garante que Gui não lançará seu CD. Luana pensa em não aceitar a proposta de trabalho que recebeu para ficar com JF. Gilda briga com Nicolau. Lázaro afirma a Ramón que vai participar dos lucros do novo CD de Gui. Nanda sente ciúmes de Gordo com Laila. Gilda prende Haroldo na cama com algemas e chama um chaveiro para ajudar a soltá-lo. Romildo e William tentam intimidar Alex. Diana filma Júlia e Gui. Gilda e Haroldo flagram Marisa e Nicolau juntos. Diana mostra para Gordo e Chiara o vídeo em que Gui e Júlia aparecem como um casal.









A LEI DO AMOR – Vitória chega na casa de Silvia e lê pra ela. As duas conversam e Silvia fala de Maria, esposa de Ciro. Vitória fica impactada com tantas revelações, mas não desconfia que Maria é, na verdade, Magnólia. Tião diz para Valdir dar um jeito de acabar com Fausto. Pedro e Helô conversam sobre gravidez. Jéssica flagra Salete beijando Gustavo. Magnólia chega em casa, vê as costureiras e fica furiosa com Hércules. Jornalistas chegam na mansão Leitão para entrevistar as costureiras sobre a confecção de Luciane. Bruno diz para Jéssica que recebeu um convite para fazer uma especialização no Canadá. Jéssica não simpatiza muito com a ideia. Tiago, depois de uma discussão com Ciro na tecelagem, pega a moto e vai para Ilhabela. Salete vai à mansão Leitão para falar com Cidália. Cidália confessa para Salete que precisa pensar sobre o assunto. Salete mostra uma foto de Flávia e Cidália chora, emocionada, mas lembrando do trauma que sofreu com o pai da criança. Vitória conta para Augusto que foi à casa de Sílvia e que precisa descobrir quem é Maria. Salete explica para Flávia a conversa que teve com Cidália. Mag conta para Tião que estão programando uma festa para Analu e que Fausto ficará exposto. Tiago está em Ilhabela, chove muito, e Letícia vai atrás dele, preocupada. Letícia encontra Tiago na praia, estirado na areia.