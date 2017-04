Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (21)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Manuela desconfia da surpresa de Caio. Bárbara e Juliana estranham a ausência de Tita, Caio e Manuela. Jorjão e Belloto impedem que Rômulo agrida Vanderson. Bárbara acusa Tânia e Joana de terem envenenado Ricardo. Caio dopa Manuela. Cléo convida Irene para se exercitar com ela. Caio enterra o corpo de Tita e destrói seu carro. Nanda confessa a Jéssica que acredita ter perdido Rômulo. Cléo sugere que Irene se case com Jorjão. Filipe insiste para que Rômulo reate com Nanda. Vanderson insinua para a imprensa que Rômulo agrediu Sula. Bárbara descobre que não é filha biológica de Ricardo.

NOVO MUNDO - Joaquim tenta convencer Anna a reatar com ele. Wolfgang implora que Elvira o ajude a encontrar Diara. Cecília descobre onde encontrar Libério. Sebastião manda seus capangas castigarem o editor do jornal. Joaquim leva Quinzinho para passear. Domitila deixa seus filhos aos cuidados de freiras. Anna revela a Leopoldina que conversou com Joaquim. Fred recebe o convite do casamento de Thomas e Anna. Joaquim assiste ao casamento de Anna. Germana e Licurgo tentam comprar um escravo. Peter sofre por Libério ter sido acusado de escrever o seu artigo. Leopoldina percebe os olhares de Dulcina para Pedro e comenta com Anna. Cauré reclama de Jacira para Ubirajara. Thomas consegue adiar o processo de Domitila. Leopoldina surpreende Dulcina. Joaquim decide ir embora e leva Quinzinho com ele. Anna se prepara para sua noite de núpcias.

ROCK STORY - Diana se sente ofendida pelo questionamento de Gordo. Gui pede que Júlia não viaje com Tiago. Gordo comenta com Eva sobre sua desconfiança em relação à gravidez de Diana. O dono da pensão em que Glenda estava hospedada vai até a casa de Nelson cobrar a estadia, e todos descobrem que a ex-dançarina está falida. Lázaro diz a Ramon que está perdendo artistas depois que Gui iniciou o processo contra ele. Betão leva objetos da casa de Néia, que fica sob ameaça do bandido. Betão briga com Ramon e é demitido. Gordo confirma com o médico que Diana está mentindo sobre a gravidez. Júlia decide ficar com Gui.

A FORÇA DO QUERER - Ruy se desespera com a notícia e tenta convencer Ritinha a interromper sua gravidez. Cândida convida Abel e Nazaré para a festa de aniversário de Vitor. Ritinha garante a Marilda que Ruy fará tudo o que ela quiser. Edinalva aparece na casa de Nazaré à procura de Ritinha e briga com Abel. Ruy discute com Cibele. Dantas questiona Ruy sobre as passagens compradas por ele de Belém para o Rio de Janeiro. Irene ameaça Silvana para não se afastar de Eugênio. Zeca consegue um emprego e Jeiza comemora. Jeiza expulsa Vitor de sua casa. Zu obriga Ruy a compartilhar seu problema com ela. Nazaré conta para Zeca que Edinalva apareceu. Edinalva procura Ruy na empresa.

OS DIAS ERAM ASSIM – Alice recusa o pedido de Vitor. Renato é irônico com Amaral. Vitor leva Alice para um motel e tenta agarrá-la à força. Alice conta para Kiki sobre a agressão de Vitor. Natália não deixa Renato falar com Cátia. Arnaldo encontra Vitor em um bordel. Kiki revela ao marido que Alice tem um novo namorado. Um policial cola um cartaz com a foto de Gustavo na rua. Arnaldo dá dinheiro para Amaral. Vitor sugere que o futuro sogro denuncie Renato. Kiki conversa com Cora sobre Alice. Natália acerta com Padre Nuno a fuga de Gustavo do Brasil. Cátia procura Vera. Renato tem seus plantões médicos cortados e fica furioso. Toni e Monique se despedem de Renato. Renato e Alice se divertem na praia. Kiki pede para Alice apresentar seu namorado para ela. Cora conta para Vitor sua conversa com Kiki. Arnaldo se enfurece ao ver Renato em sua casa.