Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (2)

MALHAÇÃO – Giovane repreende Juliana por tê-lo beijado. Bárbara namora Gabriel. Joana é contratada na Forma. Juliana não gosta de saber que Lucas trabalhará na academia. Bárbara manda Nanda chamar a atenção de Jéssica. Juliana afirma a Martinha que irá namorar Giovane. Jabá arma para Arthur e Dodô. Nanda finge brigar com Jéssica na frente de Bárbara. Tânia é convocada para ir ao Dom Fernão. Rômulo pensa em chamar Jorjão para treinar boxe com ele. Nanda dá um ultimato a Rômulo. Tânia encontra Ricardo no Dom Fernão. Joana fica sem reação ao encontrar Caio.

SOL NASCENTE - Mario discute com Ralf. Milena e Peppino conversam com Beatriz. Mario pensa em Alice. Vittorio procura Lenita. Gaetano constrói em Arraial uma réplica da fontana onde conheceu Geppina. Mario discute com Alice. César vai a um bingo clandestino e acaba preso. Yumi tenta consolar Alice. Mario se recusa a falar com Ralf. Yumi e Hirô arrumam Alice para sua festa de despedida. Cesar descobre que foi preso por causa de Sirlene. Geppina tenta convencer Mario de ir à festa de despedida de Alice. Alice sofre com a ausência de Mario.

HAJA CORAÇÃO - Tamara beija Apolo. Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Tancinha deixa claro para Beto que ainda gosta de Apolo. Aparício planeja instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício descobre que Agilson e Lucrécia apoiarão Fedora. Aparício decide seguir Agilson. Dinamite ameaça contar tudo o que sabe sobre Leozinho se o marido de Fedora não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo descobrem ondeAgilson vai todas as noites. Henrique avisa a Carmela que ela participará do comercial de shampoo, por insistência de Beto. Aparício diz a Agilson que, se ele apoiar Fedora, mostrará a todos o que faz em suas saídas noturnas. Tamara e Apolo se cumprimentam antes de iniciar a corrida.





VELHO CHICO - Tereza discute com Carlos. Cícero incentiva Afrânio a enfrentar o genro. Afrânio confronta Carlos. Tereza consegue mais uma venda para a cooperativa. Os pequenos produtores agradecem a Miguel e Olívia pelas entregas no mercado. Lucas leva Isabel, Piedade e Luzia até a Associação das Rendeiras. Afrânio tenta se entender com Iolanda. Encarnação manda Cícero acompanhar os passos de Carlos. Bento enfrenta Carlos durante o discurso dele na praça de Grotas.

JUSTIÇA - Maurício lembra de Beatriz e sente raiva ao olhar a foto de Antenor. Kellen ensina como Mayara/Suzy, Tânia, Lóvi, Kika e Ariel devem se portar na boate. Antenor tem uma reunião com Celso e Maurício. Kellen prepara Mayara/Suzy para Antenor. Celso se esconde no quiosque ao ver Douglas se aproximar. O contraventor lembra do dia em que conheceu Douglas e Kellen. Maurício leva dinheiro até o iate de Antenor. Antenor tenta convencer Heitor a abafar o caso de Téo e Vanessa. Kellen estranha o comportamento de Mayara/Suzy. Lucy entrevista Vânia. Maurício presenteia Antenor com um helicóptero. Kellen manda Mayara/Suzy pegar um número de telefone no celular de Antenor. Téo visita Vanessa.