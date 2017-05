Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (19)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Ellen marca um encontro com Jota para resolver o problema do aplicativo nos celulares. K1 e K2 elogiam, na frente de Dóris, o aplicativo de Ellen. Ellen consegue desativar o aplicativo dos celulares e estranha que o mesmo não tenha sido ativado por Jota. Ellen conta para as amigas o acordo que tem com Dóris. Anderson dispensa uma entrega indicada por Moqueca. Benê cobra de Guto a aula de piano e Keyla explica como ela deve agir com ele. Roney e Josefina implicam um com o outro. Tato pede para namorar Keyla. Dóris desabafa com Bóris e lamenta a decisão de expulsar Ellen do colégio.

NOVO MUNDO - Pedro se enfurece com Chalaça e manda prendê-lo. Thomas conta para Anna que entregou o traidor para Dom Pedro. Joaquim conversa com Chalaça, que descobre a armação de Domitila. Leopoldina não acredita que Chalaça seja um traidor. Anna acredita que Thomas pode ajudar Dom Pedro. Licurgo tenta beijar Elvira e Germana se enfurece. Diara enfrenta os fazendeiros na reunião com Dom Pedro. Peter passeia com Amália pelo jardim do convento. Sebastião reclama, em nome de todos os fazendeiros, do apoio que Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz insinuações sobre Anna que deixam Thomas intrigado. Anna fala com Liu sobre seu pai. Thomas ameaça Nívea, que acaba revelando que Vitória é filha de Joaquim.

ROCK STORY - Léo se preocupa com o sumiço de Stefany do restaurante. Para não preocupar Júlia, Gui diz que está tudo bem entre ele e Zac. Ricardo avisa a Júlia que conseguiu marcar uma entrevista com Samira. Lázaro apaga o vídeo que compromete Ramon. Stefany termina o namoro com Léo. Alex diz a William e Romildo que fugirá da cadeia. Júlia conta a Gui que Samira não compareceu à entrevista. Gui pede que Zac encontre Mariane. Lázaro aconselha Mariane a não sair do apartamento. Ricardo e Júlia encontram Samira trabalhando em um bar. Contrariando Gordo, Diana manda Bianca pedir mais detalhes sobre a proposta de compra da gravadora. Júlia e Ricardo observam Salvatore ameaçando Samira. Samira jura a Salvatore que não sabe onde está o caderno do mafioso. Diana avisa a Gordo que venderá sua parte na gravadora. Júlia finge para Samira que é Lorena.

A FORÇA DO QUERER - Zeca decide ir com Jeiza para o batalhão. Cibele tem uma conversa séria com Joyce. Dantas afirma a Silvana e Eurico que não quer mais saber de Shirley. Leila torce o pé ao sair do carro e Bibi a ajuda, deixando Caio nervoso. Eurico revela a Leila que Bibi foi namorada de Caio. Uma policial aborda Zeca no estacionamento. Todos brindam ao noivado de Caio e Leila. Jeiza acerta com os policiais a operação. Nonato é hostilizado na rua por estar travestido. Zeca afirma a Abel que fará com que Jeiza mude depois que se casar com ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. Edinalva pede para Eugênio comprar os móveis para sua casa. A psicóloga de Ivana pede para conversar com Eugênio. Cibele procura Ruy na empresa. Ritinha e Jeiza se conhecem.

OS DIAS ERAM ASSIM - Alguns dias se passam. Alice se prepara para viajar e se despede de Arnaldo. Vitor convida Cora para morar com ele fora do Brasil. Vera recebe uma carta de Renato e se preocupa. Rimena encontra o recorte de jornal com a foto de Alice na carteira de Renato e se irrita. Gustavo procura Cátia. Vitor mostra a Amaral e Arnaldo a foto de Laura com a carta de Padre Nuno no jornal. Alice se despede de Renato em seu falso túmulo. Gustavo vê Maria em um protesto e corre para ajudar a irmã. Josias teme pela segurança de Natália. Toni marca um encontro com Monique, mas acaba dormindo dentro do banheiro. Renato rasga a foto de Alice na frente de Rimena. Gustavo decide ir embora e Vera se desespera.