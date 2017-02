Confira o resumo das novelas desta sexta-feira (10)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Martinha e Luiza se enfrentam. Rômulo vê Renato e Nanda se beijando. Rômulo confronta Renato. Fábio e Manuela se preocupam com o destino do cachorro que encontraram na rua. Joana se despede de Giovane, que se prepara para viajar para mais uma etapa do torneio de vôlei. Rômulo conversa com Jéssica e Belloto sobre a desconfiança de Renato. Renato se declara para Nanda. Rômulo ajuda Sula. Ricardo pede Tânia em casamento.

SOL NASCENTE – Alice se desespera com as acusações de Louzada, e Renata e Mesquita tentam acalmá-la. Cesar ataca Sirlene e Felipe defende a namorada. Mario impede que Felipe agrida Cesar. Mario pede que Carolina se afaste de Cesar, mas a advogada pede que o ex-namorado confie no trabalho dela. Patrick pede que Júlia fale com Wagner ao telefone. Chica volta a Arraial e desfalece ao saber da prisão de Alice. Milena conversa com Loretta sobre Lenita. Ralf diz a Vittorio, Gaetano, Geppina e Mario que deseja se casar com Milena. Chica visita Alice na prisão e afirma que a filha de Carolina e Mario irá salvá-la. Peppino se apresenta no palco do Rota 64 e faz declaração de amor para Nanda. Ralf aproveita o clima e pede Milena em casamento na frente de todos.

ROCK STORY – Gui tenta acalmar Júlia. Gordo conversa com Eva. Romildo e William convencem Alex a viajar pela manhã. Alex é parado numa blitz, mas consegue fugir. Lorena finge surpresa quando Júlia conta da morte de Alex. Gilda pede para ter aulas de samba com Edith. Luana é avisada de um aumento em seu aluguel. Léo convence Diana a deixá-lo marcar a data de seu casamento. Gordo conta para Nanda sobre Eva. Diana impede Vanessa de marcar uma reunião para tratar do divórcio. Néia sofre com o desprezo de Léo. Lázaro manda Marisa convidar JF para falar com ele. JF diz que não pode ajudar Luana. Júlia e Gui se emocionam com a ultrassonografia. Alex se despede de Romildo e William. Nicolau descobre o problema de Luana com o aluguel e pede ajuda a Marisa. Zac chega à casa de Yasmin. Júlia vê Alex em um ônibus e, ao correr para encontrá-lo, acaba sendo atropelada.

A LEI DO AMOR – Helô discute com Tião e passa mal. Letícia flagra Marina massageando Tiago. Yara leva Helô para o hospital e avisa a Pedro. Helô é levada às pressas para uma cirurgia. Depois de falar com Ciro, Suely pede a Salete que não denuncie Gustavo. Antônio decide trabalhar no posto e Robinson sente ciúmes de Jéssica. Gigi exige que Ruty Raquel e Jáder cumpram o aviso-prévio no SPA. Pedro tenta saber notícias sobre o estado de Helô. Tião comemora com Magnólia o sucesso de seu plano contra Helô. Misael se encontra com Flávia. Pedro tenta falar com Laura. Venturini liga para Luciane. Pedro acusa Laura de ser cúmplice de Tião. Ciro sai da cadeia. Pedro sofre ao lado de Helô e toma uma decisão. Magnólia chega para o seu depoimento. Ciro vai à casa de Augusto e Misael avisa ao prefeito. Pedro invade a casa de Tião.