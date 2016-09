Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (5)

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

MALHAÇÃO – Caio descobre que Joana está trabalhando na Forma. Jabá dá uma função arriscada a Arthur e Dodô, como teste para ingressar no MOFO. Nanda permite que Rômulo adie o pagamento da academia. Joana sonda Jéssica sobre as filhas de Ricardo. Bárbara se incomoda com a presença de Tânia na Forma. Rômulo pede que Jorjão aceite treiná-lo e Irene o incentiva. Lucas observa Juliana com Giovane. Bárbara surpreende Joana tentando ajudar Gabriel. Tânia teme perder seu emprego por conta da briga entre Fábio e Manuela.

SOL NASCENTE – Mario não consegue falar com Alice, que está no Japão. Ralf aceita o namoro de Felipe e Lenita. Ana hospeda Chica e as caiçaras em sua pousada. Mario é preso e Vittorio se desespera. Chica, Dora, Vanda e Júlia brincam em seus quartos. Felipe faz uma tatuagem em homenagem a Lenita. Alice e Mario pensam um no outro. Vittorio consegue libertar Mario. Gaetano diz que Vittorio precisa se desculpar com Lenita. Cesar insiste para que Alice saia com ele.

HAJA CORAÇÃO – Tamara beija Apolo. Larissa e Renan ajudam Murilo a se reconciliar com Carol. Tancinha deixa claro para Beto que ainda gosta de Apolo. Aparício planeja instalar Rebeca e as amigas em um pequeno apartamento. Aparício descobre que Agilson e Lucrécia apoiarão Fedora. Aparício decide seguir Agilson. Dinamite ameaça contar tudo o que sabe sobre Leozinho se o marido de Fedora não lhe der dinheiro. Aparício e Ariovaldo descobrem ondeAgilson vai todas as noites. Henrique avisa a Carmela que ela participará do comercial de shampoo, por insistência de Beto. Aparício diz a Agilson que, se ele apoiar Fedora, mostrará a todos o que faz em suas saídas noturnas. Tamara e Apolo se cumprimentam antes de iniciar a corrida.





VELHO CHICO – Iolanda conversa com Martim. Tereza decide ter uma conversa com Afrânio. Encarnação não se intimida com Carlos. Iolanda critica o modo como Afrânio trata os filhos. Martim e Afrânio se aproximam. Carlos faz ameaças a Tereza. Encarnação repreende Iolanda por abandonar Afrânio. Beatriz é comunicada sobre a transferida de sua escola. Martim vê o Secretário de Educação com Carlos e supõe que Beatriz tenha sofrido uma retaliação.

JUSTIÇA – Vicente conta para Elisa detalhes do passado de Isabela. Sara filma Téo portando uma arma na faculdade. Heitor estranha que Elisa esteja se entendendo com Vicente. Téo procura Celso. Heitor consola Elisa. Regina reclama por Vicente olhar uma foto de Isabela. Elisa conhece a filha de Vicente. Sara mostra para Heitor o vídeo que fez de Téo. Elisa janta com Vicente e a pequena Isabela. Regina se preocupa com o marido e a filha. Maurício observa Vânia cantar. Vanessa apaga o vídeo que Sara fez de Téo.