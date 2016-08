Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (29)

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

MALHAÇÃO – Tânia não consegue conter Joana, que se aproxima de Ricardo e Caio para pedir autógrafos. Belloto ajuda Rômulo. Ricardo proíbe Juliana de deixar Caio assinar documentos do colégio. Gabriel abandona o treino e Giovane se preocupa. Joana tenta falar sobre o pai, e Tânia desconversa. Fábio discute com Manuela. Jéssica cobra a mensalidade atrasada de Rômulo. Irene começa a treinar na Forma com a ajuda de Jorjão. Fábio coloca pedras na mochila de Manuela. Jorjão provoca um acidente na academia e pede demissão. Giovane aconselha Gabriel a não parar de treinar. Joana garante a Tânia que descobrirá quem é seu pai.

SOL NASCENTE – Alice comanda o barco de pesca com Tanaka. Gaetano orienta os padeiros na preparação da festa da colônia italiana. Alice conta a Tanaka que fará sua pós-graduação no Japão. Damasceno mostra uma foto antiga para Geppina, que passa mal e é levada para o hospital. Alice conforta Mario. Tanaka convida Gaetano e a esposa, Geppina, para morar em Arraial do Sol Nascente. Mario não gosta de saber que Alice vai estudar no Japão. Gaetano relembra como fugiu da máfia italiana com Geppina. Lenita não deixa que Ralf veja Felipe sair de seu quarto. Geppina avisa a Gaetano sobre o detetive Damasceno. Gaetano vê um carro preto suspeito na frente da padaria e decide mudar com a família para o litoral.

HAJA CORAÇÃO – Henrique diz a Beto que Penélope é amiga de sua namorada Leonora. Apolo aceita a proposta de Adriana e volta a ser piloto da Mercúrio. Murilo ajuda Carol a levar Bia para o hospital. Felipe pede Shirlei em namoro. Tancinha não aceita o pedido de perdão de Apolo. Apolo diz a Shirlei que não conseguirá viver sem Tancinha. Aparício incentiva Giovanni a encontrar Camila em Angra. Francesca e Tancinha comemoram ao saber que Shirlei está namorando Felipe. Beto se prontifica a ajudar Francesca e Tancinha a abrirem um restaurante. Carol fica nervosa quando o médico diz que precisa de alguém maior de idade para assinar a alta de Bia. Camila se assusta ao ver Giovanni no iate em que Aparício mandou que ela embarcasse.





VELHO CHICO – Santo garante a Tereza que nada vai separá-los. Martim fala para Iolanda de suas suspeitas contra Carlos. Encarnação questiona Afrânio sobre as atitudes do deputado. Carlos se reúne com aliados em Brasília. Tereza e Santo passam a noite juntos. Beatriz e Piedade se preocupam com Luzia. Bento conversa com Olívia sobre o relacionamento dela com Miguel. Luzia vai até a casa de Bento para falar com Santo. Queiroz vê Bento discursando para o povo na praça e avisa a Afrânio. Afrânio enfrenta Bento na praça.

JUSTIÇA – Vicente procura Elisa, e Heitor conversa com ele. Fátima tenta conseguir seu emprego de volta. Téo faz um vídeo íntimo de Vanessa e mostra para Bruno. Elisa observa a casa de Vicente, sem ser vista. Rose e Débora veem Bruno implicar com Vanessa. Elisa se incomoda ao ver Vicente em sua sala de aula. Sara mostra para Vanessa o vídeo feito por Téo. Vicente tenta falar com Elisa. Rose tenta reaver sua matrícula na universidade. Rose se apavora ao ver Douglas na universidade. Téo pega uma arma com Celso.