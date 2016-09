Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (19)

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

MALHAÇÃO – Caio disfarça para Bárbara seu interesse por Joana. Tita sente ciúmes de Ricardo com Tânia. Caio confessa para Joana que conheceu a mãe dela. Caio percebe quando Gabriel observa Joana. Juliana incita Lucas a grafitar a parede da academia. Joana sai com Caio, Gabriel e Giovane, e Bárbara se incomoda. Nanda afirma a Rômulo que não está pronta para se envolver com alguém. Ricardo ameaça demitir Lucas, que repreende Juliana. Caio revela a Bárbara que era amigo de Carmem.

SOL NASCENTE – Dora sente uma forte dor na barriga e Chica manda Tiago levar a esposa ao médico. Lenita vê Ralf pesquisando sobre o Japão. Yumi e Bernardo prestam socorro a Dora e Tiago. Peppino e Hideo criam um site para a padaria Pasta Pane com a história de Gaetano e Geppina e fotos antigas do casal. Elisa e Damasceno procuram por Filumina, nome verdadeiro de Geppina, no cemitério. O barco em que Alice está sofre uma pane. Damasceno descobre que a pessoa que ele procura é Geppina. Mario pega o barco de Chica para encontrar Alice.

HAJA CORAÇÃO – Fedora acusa Beto de traição por ele estar ao lado de Tancinha. Aparício tenta tranquilizar Agilson e Lucrécia sobre o estado de saúde de Camila. O médico avisa à família de Camila que a vida dela não está mais em perigo. Fedora se incomoda com o sucesso da cantina de Francesca e Tancinha. Carmela conta a Beto que Henrique está namorando Penélope e arma para que o publicitário flagre o amigo com sua mãe. Carol confessa a Murilo que Afonso morreu e que ela cuida sozinha dos irmãos. Bruna planeja atentar contra a vida de Camila no hospital. Beto flagra Henrique com Penélope.





VELHO CHICO – Dalva anuncia a Iolanda e Doninha que Encarnação desapareceu. Beatriz teme pela segurança de Bento. Encarnação implora o perdão de Piedade. Bento procura pistas sobre Martim e Queiroz é alertado. Luzia telefona para Bento e pede que ele volte pra casa. Iolanda se comove com o estado de Encarnação. Carlos jura vingança contra Miguel.

JUSTIÇA – A emissora não divulgou os capítulos.