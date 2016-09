Confira o resumo das novelas desta segunda-feira (12)

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

MALHAÇÃO – Joana evita uma briga entre Bárbara e Manuela. Juliana acredita que Corrêa tenha raptado o cabrito. Cleyton sente ciúmes do sucesso de Rômulo com Krica e as meninas. Giovane teme que Gabriel esteja boicotando a partida de vôlei para prejudicar Caio. Joana dá uma nova ideia a Bárbara para divulgar a academia. Bárbara coloca a ideia em prática e enfrenta uma confusão na academia. Belinha se aproxima de Lucas e Juliana se incomoda. Corrêa se revolta contra a manifestação dos alunos. Ricardo se surpreende com a confusão na Forma.

SOL NASCENTE – Alice diz a Mario que está apaixonada por Cesar. Mario conta para Ralf que se declarou para Alice. Alice confessa a Yumi que se envolveu com Cesar e teme que sua amizade com Mario acabe. Tiago desiste de ir para o bambuzal, depois de pensar em Yumi. Cesar escuta quando Patrick e Ana falam sobre os problemas financeiros da empresa do pai de Alice. Tanaka convida Cesar para jantar. Felipe volta para São Paulo. Mario arruma um emprego para Paula. Cesar questiona Alice sobre as intenções de Mario. Lenita se aproxima de Vittorio. Chica pressente que Mario salvará Alice.

HAJA CORAÇÃO – Penélope mente para Beto sobre o apartamento. Bruna coloca a família de Giovanni contra ele, dizendo que o rapaz se aliou a Aparício. Bruna descobre que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada. Fedora sugere que Leozinho seduza Safira para apoio na candidatura à presidência do Grand Bazzar. Rebeca se irrita com o sucesso que Aparício faz com Penélope e Leonora. Dinalda encontra a carteira de Aparício e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar. Bruna procura Camila.





VELHO CHICO – Ceci reza por Martim. Queiroz afirma a Carlos que Martim foi embora. Cícero comenta com Tereza seu estranhamento com o comportamento de Encarnação. Bento e Beatriz elaboram um plano de governo para sua campanha. Lucas avisa a Santo que precisará dispor de sua fazenda para financiar o projeto de Miguel e Olívia. Raimundo reclama do apoio de Padre Benício à candidatura de Beatriz. Martim tenta se instalar em uma cidade ribeirinha. Santo teme perder sua fazenda.

JUSTIÇA – Vicente não gosta de ouvir as reclamações de Regina. Elisa chama Fátima para limpar o quarto de Isabela, que estranha a presença de Vicente. Fátima encontra uma caixa com pertences de Isabela e entrega para Elisa. Regina acredita que está sendo traída. Vicente começa a trabalhar na biblioteca. Regina arma um escândalo com Elisa e Sara registra. Regina e Vicente discutem. Sara e Heitor saem para jantar. Regina volta para casa embriagada. Elisa examina o conteúdo da caixa de Isabela. Elisa discute com Heitor.