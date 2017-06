Confira o resumo das novelas desta quinta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Tina implica com Lica por causa de Samantha. Keyla não amamenta Tonico. Luís pede para Marta sair com ele, Malu e Edgar. Benê, Lica, Tina e Keyla reviram o baú de Roney. Mitsuko pergunta a Edgar se Ellen continuará estagiando na escola. MC Pimenta não gosta da música de Tina que Anderson lhe mostra. Edgar se incomoda quando Marta chega com Luís para o jantar. Keyla reclama do cheiro da comida de Josefina. Marta e Luís se revoltam contra Malu e Edgar. Roney e Josefina se aproximam.

NOVO MUNDO – Anna e Joaquim combinam uma fuga sem ver Thomas. Ferdinando observa Diara no banho. Diara se comove com Ferdinando e desiste de mandá-lo embora. Cecília chora ao ver Libério. Leopoldina pensa em hospedar Narcisa no Solar da família. Dom Pedro dá o anel de Patrício para Domitila. Sebastião e outros fazendeiros se revoltam com a fuga dos escravos. Germana e Licurgo tentam convencer Hugo a entrar no quarto de Thomas. Peter fica impressionado com a mudança no comportamento de Amália. Piatã tem um sonho com sua irmã e fica nervoso. Thomas usa Vitória para ameaçar Anna.

PEGA PEGA - Pedrinho e Luiza deixam o hotel de Alfonso. Sandra Helena inventa uma desculpa para Tânia. Agnaldo decide contar sobre o roubo para Wanderley. Borges chega para falar com Jayme. Prazeres observa a casa fechada. O delegado Junqueira obriga Antônia e Domênico a investigar uma ocorrência. Malagueta acredita que Wanderley ajudará Agnaldo. Maria Pia chama Luiza e Pedrinho para ficarem em sua casa e Lígia se irrita. Maria Pia tenta intrigar Luiza contra Eric. Antônia marca um encontro com Júlio. Douglas realoca Nelito em outra função. Júlio desiste de ir ao cinema com Antônia. Sherlock entra na casa fechada para pegar uma bola e Drica se preocupa. Domênico decide rever o depoimento de Júlio e afirma a Expedito que ele não ficará com Antônia. Agnaldo pergunta a Wanderley se pode confirmar que estava com ele na hora do roubo do hotel. Lígia exige que Pedrinho e Luiza saiam de sua casa.

A FORÇA DO QUERER - Caio pede que Jeiza tente ajudar Rubinho. Caio alerta a Eurico de que o carro de Silvana não foi visto no aeroporto. Silvana decide falar com Caio. Bibi recebe a resposta do traficante. Ritinha decide visitar Bibi. Cláudio anuncia a Ivana que marcou a viagem dos dois e Simone fica animada. Ritinha chega à casa de Bibi e lhe ensina um de seus banhos. Zeca diz a Nazaré que não reatará com Jeiza. Silvana implora que Caio a ajude. Cibele vê Anita com Amaro, Ruy e Ritinha em um bar e fica chateada. Irene vê Joyce e Eugênio saindo para almoçar juntos. Heleninha aconselha Leila a não falar de Bibi com Caio. Jeiza fica frustrada com a ausência de Zeca e não percebe que ele a observa escondido. Rubinho vê a luta de Jeiza pela TV. Jeiza sofre um golpe, mas se recupera com o incentivo de Zeca e vence a luta. Ritinha se incomoda ao ver foto de Zeca e Jeiza. Bibi questiona Yuri sobre o local onde ele perdeu as fotos que tirou de Rubinho.

OS DIAS ERAM ASSIM - Rimena tenta acabar com uma discussão entre Gustavo e Amaral. Alice chama Nanda para ir com ela ao comício. Vitor pede a ajuda dos filhos para convencer Alice a voltar para Miami. Toni fala para Maria sobre o fim de seu casamento com Monique. Gustavo conta para Rimena por que deixou de tocar violão. Cátia se emociona ao ver a quantidade de pessoas no comício e lamenta a ausência da mãe. Josias decide ficar com Natália, que tenta se motivar a ir ao comício. Alice fotografa as pessoas na rua. Renato encontra com Gustavo e Rimena. Amaral decide deixar o comício e se encontra com Cora. Alice e Renato se lembram de quando se conheceram. Natália se emociona ao observar o palanque ao fim do comício. Alice vê Renato.