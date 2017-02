Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (9)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Ricardo garante a Tânia que Caio não a ama. Sula diz a Rômulo que Nanda parece estar apaixonada por Renato. Caio chega com a Polícia à academia e liberta Ricardo e Tânia. Ricardo provoca Tânia a confessar que é apaixonada por ele. Bárbara questiona Ricardo sobre a participação de Alisson no assalto à academia. Tânia recusa a proposta de Caio para morar com ele. Ricardo permite que Bárbara e Joana se exercitem na academia. Bárbara proíbe que Manuela adote um cachorro. Sula pede que Rômulo a ensine a dançar. Martinha procura Luiza.

SOL NASCENTE- Cesar provoca Alice e acusa Mario de querer prejudicá-lo. Gaetano afirma a Cesar que os segredos e os de sua avó serão revelados. Tanaka apoia Alice. Sinhá ameaça Mocinha e exige que a irmã siga seus planos contra Tanaka. Mario, Felipe, Ralf e Damasceno pensam em como livrar Alice das acusações. Mesquita confessa a Tanaka e Gaetano que duvida da culpa de Alice. Mieko promete ajudar Hirô a afastar Satiko. Geppina confronta Loretta e pede que a ex-nora ajude Lenita a encontrar sua filha. Milena descobre que passou no vestibular e todos comemoram. Carolina consegue registrar Cesar confessando todos os seus crimes com a câmera escondida. Louzada acusa Alice de possuir um cassino clandestino.

ROCK STORY – Alex, Romildo e William observam o carro de Alex pegar fogo com o corpo roubado dentro. Diana tenta convencer Léo de que ficou animada para ter um filho com ele. Gui descobre que Léo será sócio de Gordo na gravadora, e Zac desiste de contar ao pai sobre seu namoro com Yasmin. Luana pensa em Nicolau. Lorena tenta saber notícias de Alex. Lázaro garante que será o empresário da 4.4. Marisa fica nervosa no Instituto Médico Legal ao ter que afirmar que reconhece o corpo de Alex. Alex se despede da irmã. Yasmin e Zac discutem por causa de Léo e Gui. Gui sugere que Gordo converse com sua terapeuta. Néia fala mal de Diana para Léo. Júlia sai com Edith para fazer compras para o bebê. William diz para Lorena que Alex morreu. Gui marca com Eva uma visita para Gordo. Alex sofre por causa de Lorena. Gui fica sabendo da suposta morte de Alex e pede ajuda a Daniel. Gordo chega ao consultório de Eva e os dois se surpreendem. Júlia ouve Gui falar com Daniel sobre a morte de Alex e se desespera.

A LEI DO AMOR – Helô sofre com a revelação de Tião. Marina enfrenta Tiago. Luciane entrega a Pedro uma caixa com celulares descartáveis usados por Magnólia. Helô briga com Pedro. Ciro avisa a Sílvia que um policial fará sua segurança. Helô conta para Pedro que soube por Tião da filha que ele teve com Laura. Tiago faz as pazes com Letícia. Gigi demite Jáder e Ruty Raquel. Ciro inicia seu depoimento contra Magnólia. Yara consola Helô. Magnólia pede para Tião disponibilizar seus advogados para defendê-la. Antônio tenta ajudar Ruty Raquel e Jáder. Marina pede para se encontrar com Tiago. Helô decide falar com Tião. Luciane avisa a Olavo sobre o paradeiro de Magnólia. Marina encontra com Tiago em sua sala na tecelagem. Magnólia é intimada a comparecer à delegacia. Helô ouve Tião falar com Laura.