Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (6)

MALHAÇÃO - Tato é socorrido, mas pede para voltar à competição. Felipe sai da pista aplaudido. Luís beija Marta. Tato confessa a Keyla que atendeu o telefonema de Deco. Tato volta para a pista e é ovacionado por seu desempenho. Guto se desculpa com Benê. Felipe e Tato são finalistas do campeonato. Julinho flagra Josefina e Roney se beijando. Samantha tenta convencer Clara a ficar com MB para se vingar de Lica. Anderson reclama de como Tina quer fazer o seu vídeo. Keyla fala sobre Deco na frente de Dóris.

NOVO MUNDO - Joaquim se emociona ao ouvir a voz de Quinzinho. Cecília gosta de saber que é irmã de Matias. Joaquim prepara a fuga de Anna e Vitória. Cecília pensa em se casar com Libério quando Sebastião estiver viajando. Thomas não deixa Vitória ir à Feira de Curiosidades. Dom Pedro se impressiona com o balão de Pelópidas. Leopoldina e Bonifácio procuram Anna e Joaquim. Hugo foge de Germana. Joaquim pega Quinzinho na taberna. Dom Pedro se aproxima de Isaura. Olinto, Piatã e Jacira vão ao encontro de Vitória. Anna se encontra com Leopoldina e Bonifácio. Jacira engana os guardas. Miss Liu prende Piatã, e Jacira a enfrenta.

PEGA PEGA - Maria Pia comunica a Eric que não irá mais trabalhar com ele. Elza e Prazeres avisam a Júlio que dormirão na casa de uma prima. Agnaldo apresenta Wanderley a Sandra Helena, que fica constrangida ao perceber que ele é o rapaz com quem se envolveu no Carnaval. Dom conversa com Cristóvão. Sandra Helena afirma a Wanderley que Agnaldo não deve saber que eles tiveram um relacionamento. Evandro diz a Júlio que ele deve se livrar da mala e do dinheiro escondidos no porão. Evandro confessa a Júlio que também agiu com irresponsabilidade pelo amor de Mônica.

A FORÇA DO QUERER - Caio afirma a Aurora que deixará o caso de Rubinho. Ruy desconfia do suposto curso de gastronomia de Ritinha. Irene reconhece Ritinha nadando como sereia e manipula Eugênio para ir a seu encontro. Zeca conta para Jeiza que foi abandonado por sua mãe. Eugênio diz a Ritinha que não revelará que a viu no aquário, mas teme que a menina conte sobre Irene. Eurico comenta com Dantas sobre a tendência de Silvana a jogar. Nonato é agredido por dois homens e Biga se desespera. Aurora vai ao encontro de Bibi e Rubinho.

OS DIAS ERAM ASSIM - Cátia convida Gustavo para ir a Brasília com ela. Valentim comenta que Rimena avisou que ele pode ganhar um irmão e Renato se alarma. Alice decide ir à praia com os filhos. Gustavo se preocupa com seus sentimentos por Rimena. Rudá leva Esperança para ver Monique. Ernesto se muda para um prédio em frente à livraria de Vera. Cora pede para Amaral aconselhar Vitor. Esperança se emociona com Monique. Natália revela a France que foi uma perseguida política. Vitor humilha Amaral. Lucas e Valentim brincam juntos na praia. Alice e Rimena se enfrentam. Cora se encontra com o rapaz que conheceu na boate. Gustavo pensa em Rimena durante sua viagem. Rimena tenta se aproximar de Renato, que lembra de Alice. Vitor vai atrás de Alice no ateliê. Gustavo e Cátia são impedidos de entrar em Brasília.