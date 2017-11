Confira o resumo das novelas desta quinta-feira

Caderno A, Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Ellen desabafa com as amigas sobre os últimos eventos que passou. Jota anuncia a Ellen que o robô foi selecionado para o festival de tecnologia. Ellen teme que Malu não permita a viagem para o festival. Nena presenteia a filha com um antigo relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colégio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca ficam indignados. Jota decide promover um arrecadamento virtual para custear a viagem de Ellen. Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca humilham Ellen, que se recompõe e luta por seus direitos. Os alunos contribuem com a viagem de Ellen. Júlia e Bianca descobrem que Samantha beijou Fio. Keyla anuncia às amigas que teme por seu estado de saúde.

TEMPO DE AMAR – Em Morros Verdes, Delfina despista as desconfianças de José Augusto e repreende Tereza por sua aproximação com Fernão. Fernão trama contra José Augusto e Moniz não gosta. No Rio, Conselheiro teme que Odete o tenha ouvido falar de Celeste. Reinaldo e Eunice se beijam. Inácio parte para São Vital. Vicente leva Maria Vitória a São Vital à procura de pistas sobre Inácio. Alzira teme o estado de saúde de Celeste e Bernardo a consola. Gilberte vai à confeitaria e Tomaso, Helena e Natália se escondem. Giuseppe se interessa por Gilberte. Olímpia sofre ao pensar em Edgar, que diz a Hans que decidiu esquecer a amada. Celeste implora a Conselheiro que não cancele seu recital. Em Morros Verdes, José Augusto contrata Angélica como babá de Mariana, e Delfina se incomoda. Tereza pede que Fernão a ajude a impedir seu casamento com Macário. Maria Vitória chega à casa de Reinaldo em São Vital.

PEGA PEGA - Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para separá-lo da família biológica. Júlio promete a Arlete que ficará a seu lado. Arlete pede a Pedrinho para confiar nela. Dom não aceita as explicações de Tânia e termina o namoro com a camareira. Sabine confirma a Eric que tem um relacionamento com Malagueta. Madalena diz a Dom e Dílson que está pensando em se reaproximar de Cristóvão. Eric avisa a Maria Pia que demitirá Malagueta. Athaíde desconfia de Lourenço, que alerta o delegado. Cristóvão se emociona quando Madalena o convida para morar com ela. Maria Pia avisa a Malagueta que Eric planeja dispensá-lo. Lourenço revela ser da Polícia Federal e dá voz de prisão a Athaíde, mas se depara com o marido de Lígia já apreendido por Antônia e Domênico.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO - Clara explica seu plano para Renato e deixa o hospital com Gael. Elizabeth/Duda ameaça se atirar de um morro, mas Eliseu a salva e lhe dá abrigo. Clara sente enjoo novamente. Mercedes diz a Josafá que já não pode se afastar de sua missão e promete cuidar do amigo. Caetana faz seu testamento. Josafá avisa a Leandra sobre a morte de Everton. Nádia inventa para Bruno que Raquel pediu demissão, e Diego afirma que foi armação da mãe. Samuel fica com Suzy. Clara passa mal e pede ajuda a Lívia, que convoca Tônia para atender a cunhada. Clara descobre que está grávida. Elizabeth/Duda se embriaga e Eliseu se preocupa. Bruno vai atrás de Raquel. Clara desiste de seu plano e avisa Renato. Lívia propõe ter um filho com Renato. Lívia é advertida pela polícia por atentado ao pudor. Gael comemora com Clara a notícia de sua gravidez.