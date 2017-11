Confira o resumo das novelas desta quinta-feira

Caderno A, Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Todos socorrem Lica, que é levada para o hospital. Mitsuko repreende Tina e Anderson. Noboru busca Telma na casa de Josefina. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Nena cuida de Lica e ouve quando Edgar questiona a filha sobre o desmaio. Mitsuko castiga Telma e Tina e exige que Ellen e Anderson não procurem mais pela filha. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. MB e K1 contam sobre o acidente de carro que sofreram. Guto conversa com Samantha sobre Benê. Benê conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Fio. Leide repreende Lica. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.

TEMPO DE AMAR – Lucinda teme que Maria Vitória se envolva com Vicente e desista de voltar para Portugal. Reinaldo percebe a tensão entre Olímpia e Januária e afirma que Edgar precisa descansar. Artur e Otávio preparam o Grêmio Cultural para o recital de Celeste Hermínia. Olímpia desconfia de que Vicente esteja gostando de outra moça. Lucerne conversa com Teodoro. Lucinda fica intrigada com o encontro romântico de Reinaldo. Inácio beija Lucinda e Emília vê os dois. Celina, Balbina e Pepito planejam vender geleias. Gilberte sugere a Lucerne que Vicente conhece Maria Vitória. Em Portugal, Padilha, Martim, Josefina e Jane se preparam para enfrentar José Augusto. Fernão afirma a Moniz que reconquistará Tereza. Henriqueta tem um mau pressentimento sobre Mariana. No Rio, Tomaso visita o cabaré se fingindo de cliente e garante a Natália que a resgatará. Maria Vitória passa mal, e Vicente a leva à casa de Lucinda para uma consulta com Reinaldo.

PEGA PEGA – Malagueta confessa a Sandra Helena, Júlio e Agnaldo que colocou os documentos na pasta de Eric. Lígia reage quando Lourenço questiona se Maria Pia era amiga de Mirella. Athaíde é evasivo com Lourenço quando o rapaz pergunta sobre o envolvimento de Eric no acidente de Mirella. Pedrinho leva Sherlock de volta para Júlio. Sabine promove Malagueta a vice-presidente da empresa. Bebeth e Márcio se amam. Athaíde comenta com Lígia que Lourenço faz muitas perguntas. Arlete pede informações a Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime. Eric encontra Sandra Helena.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO – Henrique propõe a Elizabeth que os dois recomecem sua vida juntos. Natanael se enfurece com o filho. Estela e Lívia socorrem Gael. Renato avisa a Clara sobre o acidente de Gael. Josafá desabafa com Mercedes sobre seu desgosto com o casamento de Clara. Gael provoca Renato, que impõe sua autoridade médica ao rapaz. Lívia desconfia da relação entre Suzy e Samuel. Gael recebe alta do hospital e confisca o celular de Clara, por ciúmes de Renato. Nádia se irrita quando Raquel cozinha o chambari e é elogiada por todos. Nádia comenta com Gustavo sobre Bruno e Raquel. Samuel despista as investidas de Suzy e se encontra com um rapaz. Elizabeth e Henrique se amam. Henrique viaja e promete a Elizabeth e Adriana que voltará logo. Natanael orienta Sophia a fazer com que Clara assine um documento que concederá a Gael o direito de explorar suas terras. Natanael pede ajuda a Jô para armar um novo flagrante de Elizabeth e Renan. Gael tenta obrigar Clara a assinar o documento de Sophia e a esposa o ameaça com a separação.