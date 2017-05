Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (4)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Os capítulos da última semana não serão divulgados.

NOVO MUNDO - Thomas não consegue argumentar com Dom Pedro. Ubirajara desafia Piatã. Thomas afirma a Anna que Joaquim fez intrigas contra ele. Anna garante ao marido que conversará com Leopoldina. Joaquim reclama por Elvira tentar se comportar como Anna. Elvira encontra Germana e Licurgo amarrados. Diara pede para ter filhos com Wolfgang. Piatã é obrigado a caçar sozinho na mata. Anna discute com Joaquim por causa de Thomas. Joaquim flagra Licurgo e Germana saindo da sala de Thomas. Cecília leva Peter ao convento para ver Amália. Thomas avisa a Sebastião que não poderá liberá-lo dos impostos. Piatãvolta com uma caça para a aldeia e Jacira se surpreende. A Madre flagra Cecília e Peter falando com Amália. Chalaça oferece dinheiro para Felício se afastar de Domitila. Pedro descobre que Leopoldina está grávida. Avilez entrega a Dom Pedro uma carta exigindo sua volta a Portugal.

ROCK STORY – Tiago avisa a Júlia que voltará para Fernando de Noronha. Lázaro garante a Diana que recorrerá da decisão do juiz. Gordo alerta Diana para ter cuidado com Lázaro. Zac descobre que Mariane desistiu de vender o apartamento. Nelson sente ciúmes ao ouvir os comentários de outros homens sobre o cartaz de Glenda e Edith. Lázaro tenta reconquistar Diana. Júlia não consegue impedir Diana de levar Chiara. Diana inventa para Chiara que o casamento de Gui e Júlia foi adiado. Léo consegue se encontrar com o pai. Gui fica nervoso ao perceber que Diana sumiu com Chiara.

A FORÇA DO QUERER - Ritinha passa seus dados para Eugênio. Ivana tenta confortar Joyce. Eugênio obriga Ruy a se desculpar com Dantas. Cibele deixa o Rio de Janeiro. Ritinha pede novos documentos para Waldemar, em Parazinho. Simone bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Nonato ajuda Jane a se arrumar em seu camarim. Cláudio convence Ivana a viajar com ele. Cândida confirma que Jeiza está gostando de Zeca. Edinalva se insinua para o namorado de Aurora. Bibi ouve uma mulher falando com Rubinho no celular e decide seguir o marido. Caio reata com Leila. Abel se irrita por não poder dar entrada no divórcio do filho. Caio comenta com Silvana sobre a aproximação de Irene e Joyce. Eugênio conta para Ritinha que Edinalva está no Rio de Janeiro. Silvana ganha dinheiro jogando pôquer. Ivana pede a ajuda de Joyce. Joyce se surpreende ao ver Ritinha vestida de sereia na piscina do condomínio.

OS DIAS ERAM ASSIM - Alice se desespera com a notícia e Kiki a consola. Renato atravessa a fronteira do país. Alice sai de casa apressada e é seguida por Vitor. Vitor consola Alice. Renato consegue a ajuda do dono de um bar próximo à parada de ônibus. Cora leva Kiki ao clube e é cercada por cobradores. Alice vai à casa de Vera. Vitor afirma a Cora que permanecerá amigo de Alice. Toni pensa em deixar a construtora. Renato e Alice pensam um no outro. Cora sugere que Vitor simule um enterro para Renato. Amaral e Arnaldo obrigam Vera a forjar o enterro do filho mais velho. Renato consegue dinheiro para seguir sua viagem. Alice aparece no falso enterro de Renato e Vera se irrita.