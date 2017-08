Confira o resumo das novelas desta quinta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Guto explica sua versão da discussão com Benê. Ellen tenta confortar Tina sobre Anderson, que se prepara para dirigir o clipe da banda de Samantha. Deco convida Keyla e Tonico para passear de jipe. Felipe fica chateado com a falta de atenção de Lica. Malu aconselha Edgar sobre a melhor forma de falar com Marta. Luís insinua que quer morar com Marta. Bóris comenta com Dóris sua dúvida sobre oferecer uma bolsa de estudos para Ellen. Dóris suporta Josefina, que desabafa sua preocupação com Benê. Keyla e Deco divergem sobre a educação de Tonico. Guto procura Benê.

NOVO MUNDO - Sebastião é preso e ameaça Cecília e Libério. Dom Pedro faz um acordo com Sebastião para que o criminoso fale tudo o que sabe sobre Thomas. Dom Pedro ignora uma carta de Domitila e Chalaça observa. Piatã decide revelar a todos sua origem e Jacira o apoia. Thomas consegue enganar Howard e Egídio e foge dos oficiais. Peter tenta descobrir o que há de errado com Wolfgang. Benedita chega à casa de Felício, e Domitila se revolta. Elvira e Quinzinho ajudam Licurgo, que faz sucesso com uma de suas receitas. Schultz desconfia de Greta. Dom Pedro decide ir a São Paulo acabar com as rebeliões e Leopoldina teme que o marido encontre Domitila. Dom Pedro nomeia Leopoldina a Princesa Regente do Brasil durante sua ausência.

PEGA PEGA - Agnaldo avisa a Wanderley que eles pegarão o dinheiro e fugirão do hotel. Orestes informa a Sandra Helena que a filha de Marieta contestou sua herança. Eric conta a Luiza que Mirella estava nervosa no dia do acidente por causa de um problema pessoal. Dante avisa a Marilu que colocou a tela no cofre. Agnaldo se esconde na caçamba de um fornecedor do hotel com o dinheiro. Domênico diz a Eric que Agnaldo fugiu. Orestes explica a Sandra Helena que, até o resultado do processo, ninguém poderá usufruir dos bens de Marieta. Cristóvão se nega a ir ao jantar de Sabine. Eric oferece um advogado para defender Wanderley, caso ele revele o que sabe sobre o roubo. Agnaldo avisa a Malagueta que fugiu do hotel com o dinheiro.

A FORÇA DO QUERER - Caio não se intimida com as ameaças de Irene e afirma que resgatará o carro de Eugênio. Ivana explica a transgeneridade para Eugênio e pede sua ajuda. Cibele acompanha Ruy na procura por Tê. Garcia conta para Elvira que viu Solange/Irene. Eurico e Dantas identificam um novo saque na conta da empresa. Silvana descobre que o talão de cheques que furtou de Dantas foi bloqueado. Jeiza flagra Zeca vendo as fotos de seu encontro com Ritinha e Ruyzinho e termina o noivado. Irene divulga na internet as fotos de Bibi no apartamento de Caio. Jeiza decide viajar sozinha e Zeca fica aflito. Três semanas se passam. Silvana foge da clínica. Ivana surpreende Joyce com seu visual.

OS DIAS ERAM ASSIM – Excepcionalmente a atração não será exibida hoje.