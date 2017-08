Confira o resumo das novelas desta quinta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona o motivo da briga. Edgar reclama por ter de comparecer à audição no conselho tutelar. Keyla e Tato discutem. Ellen enfrenta K1 para defender Benê. K2 fala que descobriu a verdade sobre a paternidade de Tonico e fica satisfeita com a reação de Tato. Samantha reage com despeito ao ver Tina ser elogiada na escola. Felipe mostra a Lica o esquema montado para cadastrar os alunos nas catracas do colégio. Marta avisa à filha que elas irão ao conselho tutelar. Malu comemora a instalação das catracas. Tato avisa a Keyla que K2 descobriu sobre Deco, e a garota se desespera. K2 diz a Tato que não contará a ninguém o que sabe, mas procura Roney logo em seguida.

NOVO MUNDO - Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece com a frieza de Leopoldina. Elvira reclama por ter de ficar mais tempo com os piratas. Quinzinho tenta consolar Joaquim. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Bonifácio tenta falar com Leopoldina. Madre Assunção sugere que Peter e Amália conversem com Chalaça. Chalaça prepara Benedita para ir com ele ao Rio de Janeiro. Cecília fica animada com a entrevista de Germana. Anna e Joaquim se despedem. Greta vai atrás de Ferdinando na mata, e os dois ficam juntos. Thomas vai até ao palácio buscar Anna e Vitória e as leva para sua casa. Idalina teme a volta de Sebastião. Olinto é cercado por jagunços na mata. Anna enfrenta Thomas.

PEGA PEGA - Madalena convida Dom para jantar em sua casa. Malagueta avisa a Sandra Helena que ela tem que ir à lavanderia pegar um uniforme de garçom sem ser vista. Marcio observa Borges fazendo teatro de rua e pedindo dinheiro. Adriano diz a Sabine que ela precisa fazer exames de saúde. Ingrid informa a Dom que Sabine passou mal. Agnaldo perde a mala do roubo que seria usada para colocar o uniforme de garçom que Sandra Helena pegou na lavanderia. Antônia encontra a mala de Agnaldo na rua com um mendigo. Malagueta percebe que Timóteo o roubou. Agnaldo escuta Wanderley afirmar a Sandra Helena que vai contar para o irmão sobre o envolvimento dos dois.

A FORÇA DO QUERER - Simone sonda Joyce sobre como ela reagiria se soubesse das intenções de Ivana. Garcia decide ir à empresa, e Heleninha questiona o pai sobre a parte dos negócios de que ele abriu mão. Mira se preocupa com Dantas, e Irene tenta tranquilizar a amiga. Ruy conversa com Eugênio sobre Irene. Eurico fica tenso com a chegada de Garcia na empresa. Jeiza arma com os policiais uma invasão ao Morro do Beco. Rubinho fotografa Bibi se exibindo com uma arma. Elvira pede ajuda a Silvana para encontrar a mulher que matou o seu marido. Edinalva conta a Ritinha sobre a mãe de Zeca. Elvira relata a Silvana como Gomez faleceu. Jeiza reclama de ver Ritinha em sua porta esperando Zeca. Ruy comenta com Joyce sobre sua conversa com Eugênio. Ritinha afirma a Marilda que importunará Zeca até ele assinar o divórcio. Zeca briga com Jeiza ao saber de sua viagem. Silvana fala a Dita que desviará dinheiro da conta que Eurico tem no Exterior. Caio comunica a Eugênio que Garcia voltou, e Irene desmaia.

OS DIAS ERAM ASSIM - Alice, Cátia, Gustavo e outras pessoas lutam para apagar o fogo e salvar os livros. Ernesto tenta ajudar Renato a prender o agente, mas recebe um golpe na cabeça, e o médico é obrigado a libertar o homem. Amaral se apressa para fugir. Renato leva Vera ao hospital. France encontra Serginho desolado, lendo um dos livros. Ernesto lamenta não ter feito todas as revelações que gostaria. Nanda se sente mal na praia e esconde de Caíque. Renato se incomoda quando Vera reclama de Alice. Serginho enfrenta Amaral e acaba apanhando. Maria avisa a Renato da chegada de Rimena. Alice questiona Vitor sobre o envolvimento de Arnaldo com o regime militar. Serginho sai de casa. Monique e Toni tentam descobrir o problema que aflige Rudá. Amaral afirma a Vitor que não vão investigar a construtora. Serginho procura Natália, e ela decide abrigá-lo em sua casa. Monique pede a Maria para ajudá-la com Rudá. Amaral e Ive se unem contra Vitor. Rimena e Laura chegam à casa de Vera. Nanda pede a Alice para não contar a Kiki que ela se sentiu mal após o passeio. Rimena faz um exame de gravidez e encontra Gustavo e Renato no hospital.