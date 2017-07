Confira o resumo das novelas desta quinta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Deco vibra com a apresentação de Keyla. K1 se insinua para MB. Lica vê Edgar e se afasta com Felipe. Keyla deixa Tonico com Roney e sai com Tato para a quadrilha. K2 dança com Deco. Benê reconhece Deco e alerta Keyla. Tato vê Keyla dançando com Deco e fica intrigado. Samantha se insinua para Anderson. Deco questiona K2 sobre Keyla. Lica mostra Deco para Tina. Nena não gosta do comentário que Marta faz sobre a amizade das filhas. Noboru aprova o hambúrguer feito por Tato. Bóris leva Dóris para falar com Edgar, mas a diretora o trata com hostilidade. Termina a quadrilha e Deco sai atrás de Keyla. Lica, Tina e Benê se preocupam com a amiga. Tato flagra Deco falando com Keyla.

NOVO MUNDO - Chalaça conta a Joaquim sobre sua vingança. Amália reconhece a joia que está com Domitila e Peter fica intrigado. Dom Pedro nomeia os Embaixadores do Brasil com a ajuda de Leopoldina. Anna se enfurece com o presente que recebe de Thomas. Piatã tem um pressentimento e encontra Jacira. Peter faz uma seção de hipnose com Amália. Piatã enfrenta Ubirajara para cuidar de Jacira. Dom Pedro tenta seduzir Leopoldina. Piatã teme pela saúde de Jacira. Domitila conta para Dom Pedro que foi expulsa do teatro. A comida de Hugo faz sucesso com os clientes e Licurgo se vangloria. Elvira percebe o interesse de Hassan e Jacinto e manda os dois trabalharem para ela. Piatã afirma a Jacira que vai curar sua doença. Anna e Thomas se encontram na audiência.

PEGA PEGA - Athaíde não cede aos apelos de Lígia para não viajar com Ulla. Malagueta avisa a Maria Pia que Luiza entrou em uma boate. Douglas se surpreende ao ver Malagueta na boate. Júlio sente saudades da mãe. Pedrinho e Nelito planejam ajudar na reconciliação de Antônia e Júlio. Luiza avisa a Eric que decidiu voltar para a faculdade. Júlio e Antônia reatam o namoro. Eric decide vender sua casa para investir no hotel. Luiza visita Pedrinho e conta ao avô sobre seu trabalho na boate. Maria Pia e Eric chegam à boate onde Luiza trabalha.

A FORÇA DO QUERER - Ivana sai de casa sem a mala e Joyce se preocupa com a filha. Zeca convence Abel a ir ao show de Mere. Leila vê Eugênio e Irene se beijando. Ivana conhece Tereza Brant e se identifica com sua história. Biga sugere que Nonato faça seu show no Balada Jeiza. Bibi revela a Aurora que Rubinho queria que ela alugasse um galpão perto do presídio. Abel sente-se mal quando ouve Mere cantar. Ivana vê vídeos sobre transexuais. Ritinha discute com Joyce e decide ir para a casa de Edinalva. Cibele afirma que fará um exame de DNA em Ruyzinho. Silvana fica indignada ao saber que Eugênio e Irene estão juntos. Abel fica nervoso quando o filho conta que convidou Mere para o arraial de Nazaré. Zeca discute com Ritinha e lembra da profecia do índio. Dantas desconfia do comportamento de Mira ao telefone. Eugênio assume seu romance com Irene. Batoré procura Bibi.

OS DIAS ERAM ASSIM - Vitor se enfurece e culpa Ive pelo flagra de Alice. Vera tenta acabar com a briga entre Gustavo e Renato. Monique discute com Kiki por destratar Domingos. Cora se preocupa com o desespero de Vitor e decide procurar Alice. Sandoval vê Vitor pegar uma caixa de remédios de Kiki. Natália percebe que está sendo observada. Monique tenta disfarçar o incômodo ao saber que Maria irá morar com Toni. Vera e Ernesto se beijam. Rudá visita Leon. Gustavo grava a música que compôs. Vera e Ernesto se amam. Vitor pede para sair com Alice. Vera se surpreende ao saber que Ernesto é militar. Amaral descobre sobre o seminário que acontecerá na faculdade e fica furioso. Gustavo entrega a Rimena a fita com a música que gravou. Vitor dopa Alice. Valentim pede para brincar com Renato. Vitor leva Alice, desacordada, para um motel.