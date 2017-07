Confira o resumo das novelas desta quinta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Edgar pede para voltar para casa e Marta e Lica se espantam. Bóris convence Mitsuko a convocar os pais para a reunião de emergência na escola. Lica enfrenta Edgar e Marta a apoia. Ellen se surpreende ao saber que a mãe é fã de Roney. Felipe emociona Lica ao tocar uma música. Deco pede para se encontrar com Keyla. Edgar exige que Bóris prepare a defesa contra os pais dos alunos. Edgar tenta contribuir com a festa julina do colégio Cora Coralina e Dóris fica indignada. Felipe fica encantado com os desenhos de Lica e sugere que eles grafitem um muro perto do colégio. Benê volta a tocar piano. Edgar vê Marta e Luís chegando juntos para a reunião de pais. Mitsuko declara que a associação de pais e mestres exige o afastamento de Edgar da diretoria do colégio e Malu se desespera.

NOVO MUNDO - Joaquim encontra Anna no convento. Madre Assunção ouve vozes e entra no quarto de Anna. Amália lembra de Carlota Joaquina. Tibiriçá tem uma visão sobre o futuro de Piatã na aldeia. Bonifácio obriga Patrício a se desculpar com Lurdes. Thomas se enfurece ao saber que Joaquim está solto e que Elvira está viva. Greta pede para Diara não contar para Wolfgang que ficou sozinha com Ferdinando em seu quarto. Thomas não deixa Miss Liu pedir demissão. Bonifácio critica Dom Pedro por fazer negócios fora do Paço. Leopoldina fala com o marido sobre Anna. Germana constata que Hugo está apaixonado por Elvira e fica furiosa. Olinto teme que Anna se afaste do convento. Thomas e Joaquim duelam. Anna encurrala Thomas para salvar Joaquim.

PEGA PEGA – Madalena fica confusa com a forma como Lígia trata Sabine. Cristóvão evita se aproximar de Dom, com medo de perder seu emprego. Lígia não consegue fazer com que Sabine confesse o namoro com Adriano. Bebeth conversa com Mathias sobre sua infância. Sérgio diz a Eric que Luiza confia nele. Maria Pia flagra Athaíde com Ulla. Adriano decide se hospedar no Carioca Palace para passar uma noite com Sabine. Nathália e Dom demonstram interesse recíproco. Adriano percebe que Sabine não gosta de ver Pedrinho acompanhado de Rúbia. Pedrinho lava louça no restaurante do hotel para pagar a conta. Prazeres avisa a Elza sobre o depósito mensal em sua conta bancária. Antônia pede a Domênico que inclua Júlio na lista de interrogados, ao constatar que ele escondeu que havia saído do hotel no dia do roubo.

A FORÇA DO QUERER - Cibele tenta acalmar Eurico. Nonato consegue mandar a foto de Silvana para o seu celular. Eugênio conta sobre sua traição para Heleninha. Nonato mostra a Silvana a foto que Eurico recebeu e decide ajudar a arquiteta. Edinalva faz perguntas sobre a mãe de Zeca e Jeiza se incomoda. Nonato conta para Silvana como descobriu que ela gosta de jogar. Zeca fica furioso ao saber que Edinalva está fazendo perguntas sobre a sua mãe. Cibele procura Joyce. Silvana consegue se entender com Eurico. Bibi cuida dos cabelos de Alessia. Ivana conversa com Eugênio. Ruy ameaça Irene. Dantas se preocupa com Silvana e Shirley sente ciúmes. Silvana inventa uma desculpa para não emprestar seu carro para Simone. Irene invade o escritório de Eugênio. Bibi fica tensa ao descobrir que Caio irá à comunidade acompanhado de Jeiza.

OS DIAS ERAM ASSIM - Rimena afirma que não concederá a separação a Renato. Vitor faz ameaças e Alice se assusta. Maria percebe a angústia de Gustavo com relação aRimena. Gabriela conta para Alice o que Vitor fez no sítio. Caíque e Esperança brigam com Monique. Amaral se insinua para Ive. Alice chega à construtora e Cora estranha o nervosismo da secretária. Alice pede para Ive ajudá-la a se separar de Vitor. Sandoval se preocupa com a febre de Nanda. Caíque reclama do fato de Toni deixar Monique trabalhar na loja. Cátia comenta com Natália sobre sua desconfiança em relação os sentimentos de Gustavo por Rimena. Caíque visita Nanda. Renato fala para Alice que Rimena não quer se separar dele. Rimena garante a Gustavo que engravidará para manter seu casamento.