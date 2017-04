Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (27)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – A emissora não divulgou o resumo do capítulo.

NOVO MUNDO - Ubirajara e as nações indígenas comemoram suas novas terras e saúdam Joaquim. Leopoldina se emociona com a atitude de Pedro. Jacira questiona Anna sobre seu amor por Joaquim. Germana e Licurgo se divertem com a bebida alucinógena das índias. Jacira salva Piatã de um ataque de homens brancos. Cecília questiona Sebastião sobre o atentado contra Libério. Peter sofre com o estado de Libério. Piatã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Tibiriçá reconhece a música cantada por Piatã, mas mantém silêncio. Ubirajara aceita abrigar Piatã e encarrega Jacira de ensinar seus costumes ao rapaz. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Piatã se despede de Anna. Joaquim dá adeus aos Tucaré. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro.

ROCK STORY – Diana fica enfurecida com o pedido de casamento de Gui para Júlia. Zac e Manu conversam sobre Yasmin e Léo, criticando a forma como os irmãos foram educados. Diana diz a Lázaro que não vê sentido em sua vida sem Gui. Diana diz a Gordo que perdeu a confiança nele. Alex avisa a William e Romildo que seu caderno não pode ficar com Marisa. Gordo contrata Bianca. Romildo esconde o caderno no banheiro de Marisa. Tom conta a Zac que Tiago estava conversando com Yasmin. Lázaro manda Ramon seguir Diana. Diana é abordada por dois homens e Lázaro aparece para salvá-la.

A FORÇA DO QUERER - Eugênio não dá atenção para a ligação de Joyce. Caio é convidado para dar nova palestra na faculdade. Ruy chega em casa com Amaro e alguns enfermeiros. Caio vê Eugênio no salão de beleza e faz elogios para o primo. Dantas avisa a Cibele do acidente de Ruy. Edinalva convence Nazaré a colocar o almoço de um amigo em sua conta. Cibele chega à casa de Joyce com Ritinha e termina seu compromisso com Ruy. Heleninha se emociona com o marido de Bibi. Rubinho encontra Yuri na rua e reage ao receber um telefonema misterioso. Jeiza e Zeca se beijam. Eugenio fica impressionado com Irene. Eurico flagra Silvana jogando no computador. Joyce leva Ritinha para a casa de Heleninha. Zeca rasga o documento de registro do seu casamento.

OS DIAS ERAM ASSIM Renato entrega dinheiro e roupas a Gustavo. Alice vê um homem fotografar Nanda. Vitor continua a seguir Renato. Alice e Nanda encontram Monique com Esperança na praia. Vitor descobre que Renato está preparando a fuga de Gustavo e arma uma estratégia com Arnaldo e Amaral para prender os dois. Monique aconselha Alice a procurar um médico. Cora garante que ajudará Vitor. Amaral vê Vera chegar ao esconderijo de Gustavo. Cátia avisa a Renato o dia da viagem de Gustavo e marca um encontro no esconderijo para se despedirem. Vitor afirma a Arnaldo que o médico e o irmão serão presos. Vera tem um mau pressentimento quando Renato sai de casa para encontrar Gustavo. Vitor segue Alice e a vê com Renato. Cátia pega a arma de Josias para levar a Gustavo. Alice vai com Renato encontrar Gustavo. Amaral decide invadir o esconderijo.