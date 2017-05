Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (25)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Nena conta a história da filha para Dóris. Lica afirma a Felipe que terminou o namoro com MB. Tato sugere que Anderson faça um jantar romântico para Tina no galpão. Felipe escuta uma briga entre Malu, Edgar e Clara. Jota conta para Ellen que foi procurado por Frostbyte e ela pede que o amigo tenha cuidado. Felipe conta para Lica sobre a discussão que ouviu na sala de Edgar. Luís pede para Marta acompanhá-lo a um encontro com Malu e Edgar. Josefina conserta uma torneira na lanchonete de Roney. Keyla decide se encontrar com Deco.

NOVO MUNDO - Leopoldina convida José Bonifácio para se hospedar no palácio. Thomas mostra o registro de Vitória, e Anna se preocupa. Sebastião acredita na falsa carta da Madre Superiora feita por Cecília e autoriza a filha a ajudar o convento. Cecília beija Libério. Diara confirma as suspeitas de Joaquim sobre Jacinto. Dom Pedro não deixa Thomas se apresentar a José Bonifácio. Anna comenta com Leopoldina a estranheza com o comentário de seu marido sobre Vitória. Domitila surpreende Francisco ao afirmar que irá ao jantar no palácio com ele. Diara conta para Joaquim o que descobriu sobre Jacinto. Domitila chega ao palácio e Thomas fica furioso. Joaquim tenta falar com Anna, mas Elvira o impede. Thomas convence Domitila a ir embora do palácio. José Bonifácio recusa o cargo de Ministro.

ROCK STORY - Alex reclama de ir para o antigo esconderijo. Léo expulsa Manu de sua casa. Gui avisa a Júlia que Alex fugiu. Manu se despede de Eva. Léo e Jaiminho vão atrás de Stefany, que se emociona com a surpresa. William perde o caderninho de Salvatore e Alex se enfurece. Joana incentiva JF a fazer uma nova audição para o Conservatório de Música. Néia decide ficar com Almir. Alex encontra o caderninho nos pertences de William. Léo e Stefany viajam para a Europa. Júlia escreve seu livro com Ricardo. Diana trabalha com Laila. Chega o dia do lançamento do livro de Júlia. Gui volta para sua antiga casa. Nicolau é internado. Marisa entra em trabalho de parto. Néia desconfia que Almir tenha lhe roubado. Alex surge no lançamento do livro de Júlia.

A FORÇA DO QUERER - Joyce discute com Eugênio. Ivana e Ruy acreditam que Irene chantageia Eugênio. Silvana paga o dinheiro que deve a Caio. Chega o dia da luta de Jeiza. Zeca reclama de Cândida ter convidado Edinalva e Marilda. Jeiza vence a luta. Jeiza fala para Alan sobre seus sentimentos por Zeca. Ruy pede para ser avisado quando Cibele for embora da empresa. Mira passa, intencionalmente, uma ligação de Irene para Eugênio. Ruy reclama de Joyce para Eugênio. Rubinho explica seu novo esquema para um cúmplice. Zeca leva Jeiza ao restaurante onde Rubinho trabalha. Eugênio tenta se entender com Joyce. Jeiza percebe a tensão de Rubinho com sua presença. Bibi se preocupa com o marido. Biga se surpreende com a reação de Eurico ao saber que ela vai ao show de Jane di Castro. Cibele vai à casa de Ruy.

OS DIAS ERAM ASSIM - Passam-se alguns anos. Nasce o filho de Rimena e Renato. Alice tira uma foto de sua família com Vitor. Gustavo arma uma ação com outros rapazes. Natália é presa. Amaral prende Gustavo. Maria consola Vera. Monique fica frustrada com o descaso de Toni. Maria e Cátia participam de uma passeata. Maria e Vera esperam Gustavo na porta do presídio. Amaral pede dinheiro para Arnaldo, que acaba passando mal. Alice pede para voltar ao Brasil por causa da doença de Arnaldo e Vitor se irrita. Rimena hesita em ir para o Brasil com Renato. Arnaldo é levado para o hospital. Sandoval leva Nanda para o hospital. Vera torce para que Renato volte logo para o Brasil. Monique recebe um telefonema e Esperança fica curiosa. Amaral tenta descobrir informações sobre Renato e Gustavo. Arnaldo não resiste. Renato, Rimena e Valentim se organizam para voltar ao Brasil. Vitor conta para Alice sobre a morte de Arnaldo.