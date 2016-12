Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (22)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO – Joana comenta com Giovane que Toninho está manipulando Juliana. Jéssica sente enjoo e se preocupa. Jabá se irrita com Toninho e decide deixar a praia. Jéssica confessa a Nanda que teme estar grávida de Belloto. Jack leva Rômulo e Belloto ao octódromo onde acontecerá a luta. Bárbara e Joana se desentendem por causa de Toninho e Juliana. Caio se convida para jantar na casa de Tânia com seus filhos. Rômulo conhece Randon, seu adversário na luta. Arthur e Dodô decidem se matricular na academia para impressionar Belinha. Belloto desconfia do constante mal-estar de Jéssica. Tânia diz a Joana que está gostando de Caio. Toninho beija Vera. Vera revela a Bárbara e Joana que acredita que Toninho tenha furtado seu dinheiro.

SOL NASCENTE – Tiago e Yumi se beijam. Loretta pede ajuda a Ana para vender suas joias. Todos incentivam Mario a perdoar Loretta, e Vittorio conversa com o filho. Loretta promete a Milena que tentará ser uma mãe melhor. Ralf conforta Milena. Lenita conta a Vittorio que encontrou uma pista sobre sua filha. Alice e Mario se encontram e dão apoio um ao outro. João Amaro e Cesar fabricam um álibi para livrar o vilão das investigações sobre a explosão nas traineiras. Alice confessa a Patrick que desconfia da empresa que investiu na Arraial Pescados. Sirlene se assusta ao descobrir que Mocinha é parente de Cesar. Damasceno comprova o suposto álibi de Cesar. Mocinha decide custear os estudos de Júlia. Vittorio sonda Loretta sobre seu trabalho na maternidade em que Lenita deu à luz. Alice conhece Sócrates.

ROCK STORY – Gui se irrita com Lázaro. Gordo diz a Laila que Diana ainda não sabe que eles estão juntos. Vanessa conta a Diana e Gordo que Lázaro comprou a casa de Gui. Léo compra um anel para Diana. Lázaro diz a Diana que comprou a casa para defender a herança de Chiara. Gilda repreende Marisa. Luizão avisa a Haroldo que Luana recebeu uma proposta de trabalho. Lorena diz para Alex pra não importunar Julia. Gui declara seu amor por Júlia. Luana se entristece com o desdém de JF ao saber da sua proposta de emprego. Júlia confessa a Edith seu medo de reencontrar Alex. Eva interrompe a sessão de Gui e afirma que não está se sentindo bem. Diana visita Gui e tenta seduzi-lo. Diana vê Gui e Júlia se beijando.









A LEI DO AMOR – Pedro tenta acalmar Vitória. Ana Luiza revela para a tia que a mãe de Ciro se chama Sílvia. Magnólia manipula Tião. Jáder conta para Pedro que Fausto ficou de pé. Vitória tenta descobrir o endereço de Sílvia. Ciro pensa em viajar com Beth. Magnólia incentiva Tião a tirar a vida de Fausto. Flávia comenta com David que pensa em conhecer seus pais biológicos. Robinson e Camila sugerem que Elio surpreenda Ana Luiza. Flávia pede para Misael compreender Yara. Tiago sonha com Isabela. Jessica percebe o clima entre Gustavo e Salete. Vitória flagra Ana Luiza vigiando Ciro. Pedro afirma a Tiago que irá afastar Ciro da empresa. Flávia comenta com Salete que quer conhecer seus pais biológicos. Luciane leva as costureiras para sua casa. Leila apresenta a mãe biológica de Flávia para Santa. Tião e Magnólia falam do encontro que tiveram para Miro e Gigi, respectivamente. Tiago discute com Ciro. Helô diz a Pedro que pode ter problemas para engravidar novamente. Tião manda Valdir acabar com Fausto. Salete decide assumir seu romance com Gustavo. Vitória vai à casa de Sílvia.