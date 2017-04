Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (20)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Caio inventa para Manuela que chamará a polícia para resolver o caso de Tita. Sula e Nanda se enfrentam por causa de Rômulo. Caio tenta convencer Manuela de que estava brincando com Tita e que a moça está bem. Sula se magoa com Rômulo, que revela que Filipe aconselhou os dois a terminar o namoro. Jéssica nota o constrangimento entre Lucas e Martinha. Vanderson agride Sula, que pede a Krica para não contar a Rômulo. Caio proíbe Manuela de usar seu celular e a menina desconfia. Fábio provoca Luiza por causa de Lucas. Jorjão revela a Irene que Cléo tem uma doença grave. Lucas termina o namoro com Luiza. Rômulo descobre o que aconteceu com Sula. Caio prepara uma surpresa para Manuela.

NOVO MUNDO - Thomas fica eufórico com a decisão de Anna. Germana e Licurgo aconselham Elvira a usar Quinzinho para prender Joaquim. Pedro não resiste a Dulcina. Piatã se incomoda com a decisão repentina de Anna. Chalaça não fala de Domitila para Dom Pedro e pede ajuda a Thomas. Diara tenta ajudar Wolfgang. Elvira procura Thomas. Diara se desentende com Wolfgang e sai de casa. Idalina encontra o livro que Cecília está lendo escondida. Sebastião manda Matias descobrir quem escreveu o artigo contra ele. Libério e Peter comemoram a publicação do artigo contra Sebastião. Germana e Licurgo se esforçam para fingir que Quinzinho está doente. Joaquim questiona Elvira sobre como ela descobriu que ele estava no palácio. Wolfgang fica transtornado com o sumiço de Diara. Thomas instrui Nívea a organizar a casa para o seu casamento. Anna aceita conversar com Joaquim.

ROCK STORY - Lázaro percebe que Bianca levou as anotações do montante de dinheiro desviado dos contratos de Gui. Edith comenta com Nelson que Amanda destrata Glenda. Tiago descobre que a gravidez de Diana é falsa. Júlia pede um tempo para Gui. Tiago não conta a Júlia o que descobriu sobre a gravidez de Diana. Júlia aceita o convite de Tiago para viajar para Fernando de Noronha. Bianca mostra a Gui os documentos que conseguiu pegar no escritório de Lázaro. Néia pergunta a Ramon por que ele deixa Lázaro destratá-lo. Marisa diz a William e Romildo que Alex será condenado. Gui percebe que Zac sente falta da mãe. Nelson conta a Gui que Júlia viajará com Tiago. Gordo questiona Diana sobre sua suposta gravidez.

A FORÇA DO QUERER - Caio e Bibi discutem. Dita não consegue conter Eurico e pede ajuda a Simone. Joyce reclama da nova carreira de Eugênio. Jeiza se esforça para fazer as pazes com Vitor. Ruy tenta convencer Ritinha a voltar para Parazinho. Joyce implica com Ivana por causa de suas roupas. Irene deixa cair um objeto no escritório de Eugênio, intencionalmente. Shirley sugere a Dantas que Ruy está traindo Cibele. Jeiza vê Vitor flertando com uma garota na rua. Bibi, Aurora e Dedé chegam ao restaurante onde Rubinho trabalha. Abel tenta descobrir quem é a mulher que está à sua procura. Ritinha conta para Ruy que está grávida.

OS DIAS ERAM ASSIM - Toni convence Arnaldo a libertar Renato e Amaral fica furioso. Sandoval ouve Alice contar sobre o rapaz que conheceu para Nanda. Josias avisa a Natália que Gustavo está sendo procurado. Renato decide procurar Alice. Arnaldo manda Vitor ligar para a filha. Sandoval e Nanda veem Alice sair de carro com Renato. Arnaldo convida Vitor para jantar em sua casa. Renato e Alice passeiam pela cidade. Natália avisa a Gustavo que ele está sendo procurado. Renato pega o telefone de Cátia com Alice. Natália afirma que Gustavo precisa sair do país. Maria encontra dois agentes na porta de sua a casa e Vera fica nervosa. Alice e Renato namoram dentro do carro. Cora vende uma joia para fazer apostas. Vitor e Arnaldo conversam sobre Gustavo. Renato se surpreende ao chegar em casa e encontrar Amaral. Vitor pede Alice em casamento.