Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (2)

MALHAÇÃO – Sula sugere que Rômulo converse com Nanda. Renato se declara para Nanda. Tânia se preocupa com excesso de cuidado que Lucas tem com Martinha. Ricardo intercepta Tânia para saber de Joana. Começa o desfile de Joana e Bárbara. Joana encontra sua roupa destruída e Sula e Tânia a acalmam. Sula refaz o vestido de Joana. Cleyton desfila para Krica. Sai o resultado do concurso de Garota Carioca. Manuela e Fábio lutam jiu-jítsu. Joana não deixa Bárbara sair do camarim e Sula impede outras meninas de entrarem. Joana confronta Bárbara.

SOL NASCENTE – Patrick entrega uma indenização à família de Wagner. Hirô se recusa a falar para Tanaka sobre as condições da empresa. Ralf e Damasceno conseguem entrar na casa de Sinhá e se surpreendem com o que encontram no quarto de Cesar. Ralf envia para Mario as fotos que Damasceno tirou do quarto de Cesar. Alice se aflige com a quantidade de clientes perdidos. Sinhá conta para Mocinha que Tanaka é herdeiro de uma fortuna. Lenita descobre que Flavinha não é sua filha. Loretta encontra as anotações sobre o parto de Lenita. Cesar presta seu depoimento e se faz de vítima para o delegado. Gaetano questiona Sinhá sobre o conteúdo das fotos que recebeu de Damasceno.

ROCK STORY – Diana afirma a Gordo que eles precisam de Léo na gravadora. Gui termina sua nova música e todos ficam animados. Bianca ouve Lázaro ameaçar Léo e conta para um colunista de jornal. Nicolau pede para conversar com Luana. Yasmin é dispensada por Zac. JF convence Luana a reatar com ele. Lorena se preocupa com o comportamento de Alex. Marisa conta para Lázaro que a 4.4 gravará um clipe com um amigo de Gordo. Gui se entristece por saber que Lázaro e Léo estão brigando por causa de sua música. Chiara conta para Diana que Júlia tem uma irmã. Gordo encontra Eva em uma loja e se surpreende com sua grosseria. Luana conta para Nicolau que voltou com JF. Diana descobre que Júlia é foragida da polícia. Alex fica chocado ao saber que Lorena mandou matá-lo.

A LEI DO AMOR – Tiago decide seguir Marina. Magnólia tenta convencer Sílvia a deixá-la morar em sua casa. Magnólia procura Salete. Tiago se impressiona com a habilidade de Marina na piscina e se convence de que ela é Isabela. Luciane não deixa Hércules ajudar Magnólia. Elio consegue o material de Marina para fazer o exame de DNA. Edu chama Flávia para ir a sua festa de aniversário. Pedro acredita que Ciro foi ameaçado por Magnólia. Yara vê Misael beijar Flávia. Pedro pede para Tiago não se encontrar com Marina antes do resultado do exame de DNA. Tião aparece na festa de Edu. Tiago tem um pesadelo com Isabela e decide procurar Marina.