Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (1º)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla conta para Lica que foi perseguida pelo falso Deco. Tato troca mensagens com K2. Ellen se preocupa com Anderson. Mitsuko reclama de Tina ter passado a noite fora. Anderson afirma a Ellen que ela é a inspiração para a letra da música de Fio. Tina não responde as mensagens de Mitsuko. Benê pede para Guto ensiná-la a ler partituras. Tina fica nervosa ao chegar na escola e ser levada para falar com seus pais na sala de Bóris. Tato não gosta de ver K1 e K2 provocarem Keyla. Keyla pede ajuda e Tato tenta intimidar o falso Deco.

NOVO MUNDO - Thomas convence Anna de que não conhecia a sala secreta. Elvira chantageia Thomas e se assusta com a ameaça que recebe. Dom Pedro se encontra com Domitila. Joaquim descobre uma prova contra Thomas. Diara gosta da ideia da construção de um novo quilombo nas terras de Wolfgang. Joaquim tenta embriagar Francisco. Bonifácio fala para Joaquim que pode ajudá-lo a falar com Anna. Nívea pede para Liu ensiná-la a cuidar de um bebê. Matias vê Cecília com Peter. Lurdes comenta com Anna sobre o estranho comportamento de Leopoldina. Peter consegue visitar Amália. Cecília se apavora quando Matias a questiona sobre o médico. Thomas chama um serralheiro para abrir a sala secreta e finge surpresa, na frente de Anna, ao ver o cômodo vazio. Bonifácio se encontra com Thomas, que reage satisfeito. Joaquim arma encontro com Anna.

ROCK STORY – Diana diz que vai ajudar Gui. Salvatore busca Romildo para cuidar do filho de Marisa e ameaça Alex. Yasmin começa a trabalhar. Diana vai à casa de Lázaro. Lázaro afirma à Diana que não teve nada a ver com a tragédia no show da 4.4. Yasmin mostra seus croquis para Néia e Almir. Chateado com Lázaro, Ramón procura Néia, que o consola. Alex arma contra Júlia.

A FORÇA DO QUERER – Jeiza pensa em como provar que a voz na gravação é de Rubinho. Cibele afirma a Dantas que foi agredida por Ruy. Simone estranha ao ver Silvana sair apressada de casa. Irene comenta com Silvana que esteve sozinha com Eugênio em sua casa. Caio consegue uma cópia do depoimento de Biga e tenta tranquilizar Ruy. Joyce se preocupa ao saber da denúncia de Cibele. Ritinha afirma a Marilda que seu filho não é nem de Ruy e nem de Zeca. Zeca briga com Jeiza. Eugênio reclama da falta de apoio de Joyce. Caio avisa a Ruy do resultado negativo do exame de corpo de delito feito por Cibele. Silvana volta para casa abatida e Simone tenta conversar com a mãe. Bibi distribui os convites para sua festa de aniversário. Abel pede para Edinalva falar com Ritinha e retirar o convite para Jeiza ser a madrinha de seu filho. Ruy é avisado de que não pode se aproximar de Cibele.

OS DIAS ERAM ASSIM - Vitor para o carro e Alice observa a praça. Renato e Valentim entram em um táxi e vão para a livraria. Maria ampara Vera e tenta tranquilizá-la. Gustavo tenta apagar o princípio de incêndio na livraria. Vitor discute com Alice e se aconselha com Cora. Kiki incentiva Alice a voltar com a família para Miami. Vitor dá dinheiro a Amaral. Chico aparece na loja e Monique se desespera. Maria sugere que promovam um sarau para arrecadar dinheiro e Vera concorda. Alice vai com Nanda e os filhos à praia. Gustavo reencontra Cátia, que fica constrangida por causa de Breno. Vitor diz a Ive que pretende comprar uma galeria em Miami. Renato, Rimena e Valentim arrumam a livraria. Maria vê Alice na praia com o panfleto do sarau e conta para Vera, que se preocupa. Alice comenta com Nanda que pretende ir ao sarau na livraria da família de Renato.