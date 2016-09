Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (14)

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

MALHAÇÃO Tita descobre que Caio conferiu a ficha profissional de Joana. Nanda repreende a atitude de Rômulo. Joana confirma para Caio que a mãe dela o conhecia. Jorjão reclama da desatenção de Rômulo durante o treino. Ricardo viaja com Tita. Juliana decide promover uma festa em casa. Juliana se incomoda ao ver Lucas com Belinha, e beija Jabá para provocar o rapaz. Ricardo interrompe a festa de Juliana. Ricardo propõe um almoço em família com Tânia. Joana diz a Tânia que acredita que Caio seja o seu pai.

SOL NASCENTE – Ana apresenta Carolina para Cesar e os dois disfarçam o interesse mútuo. Tanaka elogia Cesar e critica Mario para Mieko. Geppina prepara um doce para presentear Alice. A família De Angeli chega à casa dos Tanaka. Tiago decide ter um filho com Dora, que sonha em ser mãe. Yumi mostra seus trabalhos para Cesar e Alice. Gaetano defende Mario das ofensas de Tanaka. Mario é preso depois de se envolver numa briga. Hideo decide criar uma página na internet sobre a padaria Pasta Pane com fotos dos avós de Peppino. O delegado avisa a Vittorio que Mario foi preso e Cesar comemora.

HAJA CORAÇÃO – Camila inventa uma desculpa para se aproximar de João. Penélope diz a Henrique que eles devem contar a Beto que estão juntos. Nair aconselha Adônis a se declarar para Shirlei. Beto se surpreende com o comportamento de Tancinha. Giovanni fica preocupado com a falta de notícias de Camila. A mãe de João avisa a Camila que o filho concordou em vê-la. Safira comenta com Lucrécia que sente a presença de Teodora na mansão. Camila vai ao encontro de João.





VELHO CHICO – Carlos resgata o dossiê nos pertences de Martim. Afrânio, Iolanda e Doninha tentam entrar no quarto de Encarnação. Cícero estranha o comportamento de Carlos ao voltar para casa. Encarnação reza na capela da fazenda. Afrânio teme o sucesso do projeto de Santo. Iolanda pede ajuda a Padre Benício e Tereza se preocupa com a avó. Queiroz avisa a Carlos que conseguiu se desfazer da moto de Martim.

JUSTIÇA – Débora lembra que avistou Oswaldo na rua e se desespera. Rose descobre que está grávida. Mayara conta a verdade sobre ela para Rose. Débora vai ao prédio de Elisa e consegue um contato de Oswaldo. Rose conta para Mayara que está grávida. Uma assistente social vai à casa de Débora e a professora acaba discutindo com Rose. Celso fica animado com a notícia de que será pai. Débora pede para Marcelo voltar para casa. Rose decide morar com Celso. Marcelo volta para casa.