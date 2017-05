Confira o resumo das novelas desta quinta-feira (11)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla impede Tato de registrar Tonico. Benê conta para Julinho sobre a discussão que teve com as amigas. Ellen pede que Anderson entregue a Jota um envelope. Felipe tenta consolar Lica e MB fica enciumado. Juca pede para Tina fazer as pazes com Lica. Anderson convida Tina para passear de motocicleta. Jota se impressiona com a programação feita por Ellen. Roney manda uma mensagem para Lica, Benê, Ellen e Tina, em nome de Keyla, e elas estranham. As meninas decidem promover a “Balada do Bebê” para conseguir fraldas para Tonico. Tato sai com Tonico e Keyla faz uma confissão para as amigas.

NOVO MUNDO - Domitila discute com Benedita e decide deixar o Rio de Janeiro. Leopoldina apoia Dom Pedro, que se sente aliviado. Idalina flagra Matias conversando com Cecília. Thomas disfarça sua raiva quando Anna diz que não colocará seu nome no filho que espera. Chalaça se despede de Domitila. Wolfgang diz a Diara que lutará para ficar no Brasil. Anna conversa com Nívea sobre seu pai. Licurgo distribui panfletos a favor de Dom Pedro. Germana prepara uma simpatia para Elvira conquistar Joaquim. Avilez fecha o galpão que contém a munição das tropas. Leopoldina manda Joaquim pedir munição aos aliados, e Thomas registra a ordem. Anna sente uma forte dor, e Nívea a socorre. Jacira percebe a presença de alguém na mata, e Piatã se preocupa. Madre Assunção permite que Peter visite Amália regularmente. Libério lamenta a falta de cartas de sua correspondente secreta. Thomas informa a Avilez que Joaquim buscará munição fora do Rio de Janeiro. Domitila ataca a carruagem de Benedita.

ROCK STORY - Diana fica satisfeita com a atitude de Mariane, e Zac repreende a mãe. Haroldo fica constrangido com a presença de Marisa em sua casa. Nelson se surpreende quando Haroldo lhe conta que é pai do filho de Marisa. Gui fica furioso ao ver o programa de Cassiano Júnior explorando de forma negativa a imagem de Júlia. Gilda comenta com Edith que estranhou ver Haroldo colocar a mão na barriga de Marisa. Eva se propõe a ajudar Miro na preparação para ser ator. Luana diz a Edith que desconfia de que está grávida. Yasmin descobre que Zac que está saindo com outra menina. Gui rejeita a tentativa de sedução de Mariane. Gui fica chocado ao ver Lázaro e Diana juntos.

A FORÇA DO QUERER - Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Eugênio não consegue falar com Joyce sobre sua amizade com Irene. Silvana paga um alto valor para um dos jogadores de pôquer, mas acaba cancelando o cheque. Ivana chora diante da psicóloga. Dandara e Nonato conversam sobre os conflitos com seus corpos. Ivana vê Cláudio com uma moça. Eugênio avisa a Ritinha que mandará seu motorista levá-la para ver a mãe. Edinalva pede para Abel ajudá-la a comprar um carro. Bibi escuta a gravação feita no carro de Rubinho com seu celular. Eugênio não atende o telefonema de Irene. Silvana foge do cobrador do jogo de pôquer. Cláudio pergunta por Ivana para Amaro. Heleninha discute com Caio por não querer brigar por seus direitos na empresa C.Garcia. Irene procura Caio no escritório para tentar encontrar Eugênio. Joyce percebe a desconfiança de Zu em relação ao filho que Ritinha espera. Ritinha e Zeca se encontram.

OS DIAS ERAM ASSIM - Vitor beija Alice. Cora finge se emocionar com o pedido de casamento do filho. Rimena leva Renato embriagado para casa e troca suas roupas. Arnaldo e Kiki comemoram a notícia do casamento de Alice e Vitor. Cora se surpreende ao encontrar Marcos em seu quarto. Amaral manda Gustavo perguntar para Vera por que ele não sofre na cadeia. Rimena beija Renato novamente, mas ele a repreende. Amaral dá notícias de Renato para Vera e exige que ela o avise quando o filho entrar em contato. Cátia impede Maria de ser presa. Vera conta a verdade para Gustavo. Marcos ameaça Cora novamente. Alice se encontra com Vera, que comenta que Gustavo ainda está preso. Vitor orienta Arnaldo a manter Gustavo preso até o dia de seu casamento. Renato entrega para Laura as cartas para Alice e Vera. Laura entrega as cartas de Renato para Toni, que as leva para Vera. Chega o dia do casamento de Alice e Vitor.