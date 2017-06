Confira o resumo das novelas desta quarta-feira (7)

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Tato se irrita com Keyla. Marta se surpreende ao ver MB deixar o quarto de Lica pela manhã. Josefina pede para assistir à aula de piano de Benê. Fio repreende Tato por brigar com Keyla. Mitsuko humilha Ellen. Keyla faz as pazes com Tato. Guto perde a paciência com Benê e os dois discutem. Julinho repara na conversa de Roney e Josefina. Benê não deixa de tocar piano para atender ao chamado de Josefina. Telma tenta falar com Tina, que expulsa a irmã de seu quarto. Ellen conta para Anderson que foi destratada na casa de Tina.

NOVO MUNDO - Piatã e Olinto imploram pelo perdão de Ferdinando. Domitila diz a Dom Pedro que precisa ir embora por causa de Felício. Leopoldina chora nos braços de Joaquim. Bonifácio e Joaquim constatam que o romance de Pedro e Domitila ameaça o Brasil. Germana sugere que Elvira cobre para entregar a Thomas o documento que encontrou com Joaquim. Ferdinando descobre a doença de Jurema. Anna conta a Liu suas descobertas sobre Thomas. Amália fica agitada quando Madre Assunção avisa que ela voltará para Portugal. Joaquim revela a Dom Pedro que Domitila e Thomas são cúmplices.

PEGA PEGA - Malagueta tenta convencer Júlio a roubar o dinheiro da venda do hotel com Sandra Helena e Agnaldo. Pedrinho se arrepende de ter provocado o encontro de Luiza e Eric ao saber que a neta se interessou pelo empresário. Eric e Bebeth discutem. Antônia não gosta de ser retirada de uma operação pelo delegado Siqueira. Malagueta visita o pai na cadeia. Malagueta ajuda Sandra Helena a fazer o teste de gravidez e mente para a colega dizendo que o resultado foi positivo. Eric conta para Luiza sobre sua difícil relação com Bebeth. Maria Pia diz a Madalena que conquistará Eric através de Bebeth. Borges não gosta da ideia de Márcio de se apresentar em festas infantis. Eric leva Luiza para um jantar romântico em sua casa. Luiza e Eric têm sua primeira noite de amor. Maria Pia sente raiva ao ver que Eric passou a noite com Luiza. Júlio teme o dia do aniversário de Luiza.

A FORÇA DO QUERER - Jeiza pede para um policial conter Bibi. Heleninha conversa com Yuri e conclui que Rubinho é culpado. Bibi fala com Rubinho. Dantas passa o caso de Rubinho para Eugênio. Cândida e Aurora reclamam dos problemas de suas filhas. Bibi sofre ao voltar para casa sem o marido. Silvana tenta alertar Joyce sobre Irene. Irene liga para Eugênio. Aurora comenta com Bibi suas suspeitas contra Rubinho. Edinalva avisa a Ritinha que Zeca entrou com o pedido de divórcio e ela fica apreensiva. Heleninha mostra a Junqueira as fotos que estavam com Yuri. Bibi vê Rubinho sendo transferido para uma penitenciária e se desespera.

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida às quartas.