Confira o resumo das novelas desta quarta-feira

MALHAÇÃO – Lica explica para Tina os últimos acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu estava espionando seu celular. Clara se desespera por causa da atitude de Malu e implora que Luís a ajude. Marta convida Clara para morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara e Lica sai de casa. Lica pede para encontrar MB. Lica confessa a Tina que beijou Deco durante uma balada. Ellen chega ao galpão e revela sua tristeza às amigas.

TEMPO DE AMAR – No Rio, Vicente disfarça seus sentimentos por Maria Vitória. Em Morros Verdes, José Augusto confronta Fernão, que deduz ter sido caluniado por Delfina. No Rio, Tomaso consegue libertar Natália do cabaré, e Helena comemora. Nicota incentiva Maria Vitória a se envolver com Vicente. Celeste conta a Conselheiro que a polícia está vigiando sua casa. Reinaldo propõe que Inácio se mude para São Vital até o dia do casamento com Lucinda. Lucerne desconfia da demora de Natália. Reinaldo fala com Eunice sobre Inácio. Vicente afirma que ajudará Maria Vitória a encontrar Inácio. Alzira cobra atitude de Bernardo e Celina ouve. Vicente e Artur falam sobre suas paixões por Maria Vitória e Celina. Celina pede que Pepito lhe dê o dinheiro da venda das geleias para pagar a dívida com François. Lucerne descobre a fuga de Natália e ameaça Felícia. Celeste passa mal, e Reinaldo decide interná-la. José Augusto questiona Delfina em Morros Verdes.

PEGA PEGA - Arlete confessa a Antônia que sabe sobre as provas encontradas na pasta de Eric. Maria Pia descobre que Mônica morou com Malagueta. Arlete explica à polícia como trocou o laudo do acidente de Mirella para salvar a vida de Júlio. Athaíde fica preocupado ao encontrar Lourenço em um restaurante conversando com seus antigos colegas de trabalho. Sandra Helena cede ao jogo de sedução de Agnaldo. Antônia garante a Arlete que protegerá sua família se a taxista revelar o nome do mandante da troca de laudos. Luiza deixa escapar para Eric que Bebeth e Márcio dormiram juntos. Dom flagra Tânia com Sabine e pergunta à namorada se ela o está vigiando. Arlete declara que foi Athaíde quem adulterou o laudo do acidente de Mirella.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO - Sophia finge estar indignada com a acusação de Josafá. Na delegacia, Vinícius colhe os depoimentos de todos. Sophia pede que Vinícius deixe sua investigação de lado. Samuel não consegue dormir com Suzy. Adinéia aconselha o filho a se casar com a enfermeira. Renato sugere a Lívia que Sophia possa estar envolvida na morte de Everton. Clara questiona Gael sobre Sophia. Elizabeth/Duda vai à escola de Adriana e Natanael ameaça a ex-nora. Inácio aconselha Samuel a procurar outros métodos para resolver seu problema. Nádia humilha Raquel e a expulsa de sua casa. Lívia conta a Estela e Rosalinda que Renato ama Clara. Josafá confronta Sophia. Raquel pede ajuda a Clara. Sophia ofende Gael. Renato alerta Clara sobre a família de Gael. Estela conta a Gael que Renato gosta de Clara, e o rapaz fica transtornado. Clara pede ajuda a Renato para denunciar Gael.