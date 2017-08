Confira o resumo das novelas desta quarta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Benê sofre com a rejeição de Guto e Josefina tenta confortar a filha. Fio se diverte com Ellen. Tina conversa com Mitsuko sobre a paixão proibida de sua avó e acaba compondo uma nova música. Ellen sugere que Tato venda salgados para Roney. Lica e Ellen planejam a balada cultural que unirá as escolas. Tato fecha um acordo de negócio com Roney. Ellen consegue o apoio de Dóris para o evento com Lica. Clara beija Guto, que fica constrangido. Keyla, Lica, Tina e Ellen conversam com Benê e decidem tirar satisfações com Guto.

NOVO MUNDO - Hugo revela que é filho de Licurgo. Leopoldina diz que está orgulhosa da resistência de Dom Pedro frente aos inimigos do Brasil. Elvira decide deixar Hugo e acolher Germana e Licurgo. Anna conta a Howard que Thomas pode ser o assassino de seu pai. Tibiriçá confessa a Piatã que se sente culpado pela morte do filho que teve no passado. Diara desconfia do estado de Wolfgang, e Ferdinando sai à procura de Peter. Howard confronta Thomas. Tibiriçá revela a Piatã sua origem. Greta insinua a Schultz que Diara está fazendo o mal contra Wolfgang. Germana conclui que foi traída por Licurgo. Fred afirma a Howard que Severino é sócio de Thomas e Sebastião.

PEGA PEGA - Agnaldo comenta com Wanderley que os seguranças de Eric estão atrás dele. Dom pede a Tânia que não conte para Sabine sobre o relacionamento deles. Evandro conta ao pessoal da vila que Mônica não mora mais com ele. Tânia revela a Sabine que está namorando Dom e propõe união à empresária para manipular o rapaz. Antônia e Luiza ficam sabendo que Isabel viajou para o Rio de Janeiro. Sandra Helena não cede ao pedido de Agnaldo para reatar o namoro. Arlete ajuda Pedrinho após o magnata sofrer um assalto. Dilson confidencia a Domênico que Agnaldo emprestou dinheiro para sua família. Sabine diz a Dom que quer oferecer um jantar para a família biológica dele. Gilda notifica Douglas que uma hóspede pode ter sido roubada. Agnaldo se apavora ao ouvir Douglas anunciar que chamará a polícia.

A FORÇA DO QUERER - Irene desparece e Garcia afirma a Caio que reconheceu a mulher que assassinou seu amigo. Elvira exige de Eurico um cartão de crédito em seu nome. Eugênio e Zu pedem que Ruy localize Ivana. Rubinho manda flores para se desculpar com Bibi, e Aurora se preocupa. Caio e Bibi provocam um ao outro. Garcia teme represálias contra ele e Elvira por parte de Irene. Ritinha insiste para que Zeca se aproxime de Ruyzinho. Ivana apresenta Tê a Eugênio. Jeiza conversa com Alan sobre sua decisão de se casar com Zeca. Eurico descobre que uma retirada indevida da conta bancária da empresa foi feita em seu nome. Irene ameaça Caio com fotos de seu encontro com Bibi.

OS DIAS ERAM ASSIM – Kiki impede Vitor de falar com Alice. Amaral discute com Vitor. Rimena diz a Laura que não quer ficar no Brasil. Gustavo não consegue falar com Renato. Maria e Monique jantam juntas e Toni se incomoda. Vitor afirma a Cora que se vingará de Alice. Cátia pensa em entrar no quarto secreto de Amaral, e Natália e Josias se preocupam. Vitor dá uma coletiva à imprensa sobre as ossadas encontrada no terreno da Amianto. Ernesto se declara para Vera. Monique percebe Caíque menos hostil a ela e se anima. Vitor afirma que vai afastar os filhos de Alice. Amaral vê Serginho e Cátia em sua casa e esvazia o seu quarto secreto. Rimena avisa a Vera que Gustavo e Renato estão conversando.