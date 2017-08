Confira o resumo das novelas desta quarta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Anderson conclui que Mitsuko instigou Nena contra seu namoro com Tina. Tato afirma a K2 que gosta dela como amiga. Samantha e MB insinuam para Felipe que Clara está interessada em Guto. Ellen não consegue contar para Tato sobre a volta de Deco. Keyla passeia com Deco e Tonico. Josefina acredita que Benê esteja gostando de um rapaz. Marta, Leide e Lica especulam sobre a relação de Luís e Clara. Tina confronta Mitsuko. Roney descobre que saiu o resultado do exame de DNA de Tonico.

NOVO MUNDO - O ministro leva Thomas à embaixada da Inglaterra. Peter decide ajudar Amália a procurar seu filho. Hugo insiste para que Elvira conte a verdade sobre seu casamento com Joaquim. Leopoldina se declara para Dom Pedro. Anna é chamada para comparecer à embaixada da Inglaterra. Licurgo tira satisfações com Hércules ao vê-lo se insinuar para Germana. Amália afirma a Madre Assunção que existe uma forma de saber a identidade de seu filho. Thomas ameaça Anna. Patrício agradece Nívea por não tê-lo denunciado. Dom Pedro decide se aliar à maçonaria, e Bonifácio fica contrariado. Wolfgang conversa com Ferdinando sobre Diara. Hugo engana Licurgo e consegue pegar sua assinatura. Diara revela a Wolfgang a suposta tentativa de suicídio de Greta. Cecília conta para Joaquim e Anna sobre Libério e eles pensam em uma alternativa para ajudar. Os piratas capturam Elvira. Dom Pedro assume o cargo de Bonifácio na maçonaria. Joaquim e Anna fazem um acordo com os piratas.

PEGA PEGA - Madalena se emociona ao abraçar Dom e ver a família reunida. Tânia conta a Sabine que Cristóvão saiu com Dom. Douglas promove Agnaldo a concierge e avisa que ele tem que substituir Malagueta à altura. Prazeres comenta com Neide sobre seu interesse por Timóteo. Pedrinho decide comprar uma joia para conquistar Sabine. Madalena deixa claro para Cristóvão que a volta de Tidinho não apagará o passado. Sabine convida Malagueta para jantar em sua casa. Sabine manda Douglas demitir Cristóvão. Agnaldo e Wanderley fazem as pazes. Timóteo diz a Athaíde que tem uma ideia para pegar a documentação que está com Arlete. Sabine aceita a joia de Pedrinho. Athaíde manda Timóteo vigiar Arlete. Eric pergunta a Luiza o motivo de ela estar vendo fotos de Mirella.

A FORÇA DO QUERER - Jeiza ameaça Bibi. Joyce se desespera com o comportamento de Ivana e pede ajuda a Simone. Eva sugere que Ivana comunique sua transição à família. Rubinho diz a Bibi que assustará Jeiza. Simone afirma a Eurico que Silvana tem uma doença. Caio promete ajudar Silvana com Eurico, caso ela aceite tratamento para seu vício. Bibi desconfia de que Rubinho a está traindo e se revolta. Rubinho pede que Batoré assuma a culpa perante Bibi. Aurora desabafa com Selma sua preocupação com Bibi. Irene aconselha Mira a voltar para o escritório e abrandar as suspeitas de Dantas. Jeiza conversa com Alan e retoma seus treinos. O carro de Jeiza é atingido por um fuzil.

OS DIAS ERAM ASSIM – Atração não é exibida as quartas-feiras