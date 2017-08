Confira o resumo das novelas desta quarta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Keyla não consegue responder Tato, e ele decide ir embora. Keyla tenta impedir Tato de ir embora. Valdemar afirma a Roney que precisa de um ajudante na lanchonete. Marta e Lica conversam sobre a terapia. Tato chega à casa de Aldo e fica desolado. Fio implora para Ellen dar aula de matemática para ele. Julinho fala mal da lanchonete de Roney, e todos o reprovam. Lica volta para o colégio. MB pede para conversar com Lica. Clara pede que Guto dê aulas de piano a ela. Samantha faz intriga de Lica para Felipe. Malu provoca Lica. K2 se preocupa com Tato. Aldo repreende Tato.

NOVO MUNDO - Leopoldina ironiza a gravidez de Benedita e Dom Pedro fica irritado. Sebastião investiga sobre a mãe de Libério. Cecília e Libério desconfiam que possam ser irmãos. Domitila proíbe Rosa de contar a Dom Pedro que perdeu o bebê. Joaquim implora para que Leopoldina visite Anna. Jacira decide procurar Piatã e os guerreiros. Greta provoca uma briga entre Wolfgang e Diara. Amália conta a Hugo que perdeu o seu bebê no parto. Wolfgang questiona Diara sobre a paternidade do filho que ela espera, e Greta se diverte. Piatã se preocupa com Jacira. Patrício faz fofoca de Leopoldina e Bonifácio para Lurdes e Dalva. Thomas é hostil com Amália, e Anna o repreende. Jacira encontra o que sobrou do acampamento dos pistoleiros e recolhe as armas dos guerreiros. Benedita ameaça Domitila. Jacira organiza as índias para salvarem os guerreiros da tribo. Leopoldina invade a casa de Thomas e exige ver Anna.

PEGA PEGA - Antônia avisa a Expedito e a Domênico que eles têm de manter sigilo total para investigar os garçons. Agnaldo não gosta de saber que Sandra Helena se hospedará no Carioca Palace. Tânia comenta com Cíntia que Sandra se hospedou o hotel para tripudiar os colegas. Antônia promete a Domênico que investigará Júlio e Nelito com isenção. Eric agradece a Pedrinho por ter aceitado o convite dele e de Luiza para jantar. Pedrinho diz a Eric que ainda tem dúvidas sobre o caráter do empresário. Dílson confidencia a Dom que seria legal se ambos fossem irmãos. Tânia conta a Luiza que viu Sandra Helena beijando Eric no Baile de Máscaras. Antônia diz a Nelito que tem forte desconfiança que um dos ladrões do hotel é garçom e pergunta ao irmão se ele acha que poderia ser Júlio.

A FORÇA DO QUERER - Nonato mostra as roupas de Elis Miranda para Ivana. Silvana pensa que Dantas vai conversar com ela sobre o cheque que ela falsificou e acaba se atrapalhando quando descobre o assunto que o levou até sua casa. Nonato explica que Ivana precisa estar preparada para fazer sua transição. Bibi briga com uma moça no baile por causa de Rubinho. Silvana implora a Dantas para não comentar com ninguém o que descobriu sobre Mira. Nonato se veste de Elis Miranda para Ivana. Joyce pede a Ruy para conversar com a irmã. Garcia vai falar com Joyce e a deixa furiosa ao confundir Ivana com um rapaz. Bibi diz a Aurora que tentará salvar sua família. Garcia exige conhecer Irene, e Eugênio o convida para ir ao apart com ele. Edinalva mente para conseguir convencer Zeca a dar o divórcio para Ritinha. Caio manda flores para Jeiza, e Zeca fica enciumado. Joyce sai para jantar com Leandro. Irene ouve Eugênio chegar com Garcia e se desespera.

OS DIAS ERAM ASSIM - Vitor fica satisfeito com o pedido de Lucas, e Alice se incomoda. Kiki solicita a ajuda de Caíque para cuidar de Nanda. Vitor ameaça tirar a guarda dos filhos de Alice. Rimena mente para Magali não comentar com Renato sobre seu exame de gravidez. Cátia insiste para Gustavo inscrever sua música no Festival. Amaral manda seus comparsas atacarem Josias por causa de Serginho. Vitor afirma a Cora que Alice ficará sozinha se insistir na separação. Alice se emociona com Renato e implora para que ele se mantenha afastado dela. Cora fala mal de Nanda, e Kiki se incomoda. Dandara termina o romance com Rudá. Nanda fica animada com a empolgação de Monique em cuidar dela. Vera sente ciúmes de Ernesto com Laura. Vitor insiste com Alice para ficar no hospital no lugar dela. Rimena fala para Laura que não deixará ninguém saber sobre sua gravidez. Toni se incomoda com o entrosamento entre Maria e Monique. Renato avisa a Vitor que Lucas precisa de uma transfusão. Kiki aconselha Alice a pensar nos filhos antes de fazer suas escolhas. Renato descobre que Vitor não é o pai de Lucas.