Confira o resumo das novelas desta quarta-feira

Caderno A - Capa

MALHAÇÃO - Deco segura Tonico, e Tato se afasta perturbado. Tina e Ellen insistem para Anderson ir atrás de Tato. Roney decide falar com Keyla e se irrita ao ver Deco com Tonico no colo. Tato confessa a Felipe e Anderson que não é o pai biológico de Tonico. Roney comenta com Josefina sobre sua desconfiança com Deco. Tato explica a Anderson e Felipe como se tornou o pai de Tonico. Benê, Tina, Lica e Ellen questionam Deco, e ele fica nervoso. Julinho convida Telma para ir à lanchonete e Noboru decide ir junto. Felipe e Anderson incentivam Tato a ir atrás de Keyla. Deco conta sobre sua vida para Keyla e as amigas. Tato dá um ultimato em Deco. K2 deduz que Deco é o pai de Tonico. Deco vai embora e Keyla se entristece.

NOVO MUNDO - Os piratas lutam contra a tripulação inglesa. Anna ajuda Leopoldina a se arrumar para um sarau. Elvira tenta libertar Fred e Miss Liu. Diara flagra Greta tentando beijar Ferdinando. Jacira exige que Ubirajara vá embora da aldeia. Greta fala com Schutz que usará Ferdinando para provocar Diara. Leopoldina se emociona com as apresentações no sarau, e Pedro chega de surpresa. Leopoldina fala sobre a gravidez de Domitila com Pedro. Anna e Joaquim conversam sobre suas mães. Amália tem uma lembrança de seu passado e implora que Peter a ajude a se lembrar de tudo. Piatã reclama por Jacira ter criticado Ubirajara. Pedro repreende Domitila por ter avisado a Leopoldina de sua gravidez. Fred e sua tripulação fogem de outro navio inglês. Thomas e Anna recebem uma convocação para comparecerem à Embaixada Inglesa.

PEGA PEGA - Malagueta acredita que seu pai esteja entre os que não sobreviveram na fuga. Eric comenta com Luiza que Cassio morreu na fuga do presídio. Xavier mostra a Eric e Luiza a foto da neta de Pedrinho no jornal vestida de arrumadeira, como suspeita de roubar o hotel. Eric percebe que a foto foi tirada das câmeras e questiona Douglas sobre a segurança do hotel. Sandra Helena e Agnaldo comemoram a publicação da foto de Luiza no jornal. Júlio fica tenso ao saber por Antônia que todos os garçons terão que depor novamente. Malagueta fica surpreso ao ver Timóteo em liberdade. Malagueta dá dinheiro ao pai, que tem cada vez mais certeza da participação do filho no roubo. Antônia comprova que a foto de Luiza foi tirada depois do dia do roubo. Eric conclui que os ladrões do Carioca Palace continuam circulando pelo hotel. Sandra Helena não gosta de saber que Wanderley conseguiu emprego temporário na área de limpeza do hotel. Athaíde diz a Pedrinho que voltou ao Brasil porque Ulla não era fiel. Dilson apresenta Dom a Madalena. Júlio diz a Malagueta que a polícia vai acabar descobrindo que ele participou do roubo.

A FORÇA DO QUERER - Rubinho volta para casa e recebe o apoio de Bibi. Garcia fala sobre o crime do qual foi testemunha para Junqueira. Shirley estranha a intenção de Irene em querer culpar alguém da família de Eurico pelo sumiço do dinheiro dele. Jeiza comenta com o delegado que viu Rubinho com a quadrilha que roubava o caminhão. Eurico tenta falar com Silvana. Nonato se esconde de Tatu no show de Jane de Castro. Silvana devolve o dinheiro que pegou da conta de Eurico. Shirley diz a Dantas que Garcia voltou. Cibele descobre um jeito de fazer o DNA em Ruyzinho. Rubinho conta a Bibi que viu Jeiza ao fugir do assalto ao caminhão. Ivana fala com a psicóloga sobre a resolução de seu problema. Abel discute com Edinalva. Zeca se emociona ao ver Ruyzinho. Ritinha pede os papéis do divórcio para Zeca. Heleninha conversa com o pai. Eurico se desespera ao saber da volta

OS DIAS ERAM ASSIM – A atração não é exibida às quartas.